Модная обувь на лето 2021: топ-5 актуальных трендов сезона. Фото

Летом 2021 года в тренде – комфортная и универсальная обувь. Среди популярных моделей – босоножки на танкетке, варианты с квадратным носком, сандалии на массивной подошве и многие другие.

Такая обувь идеально впишется в любой ваш образ и сделает его более стильным. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Довольно комфортная обувь на танкетке снова возвращается в моду. Теперь босоножки на высокой подошве, обтянутой джутом, – must have и на курорте, и в городе.

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Графичный носок – тренд лета 2021. Особенно выигрышно с ним смотрятся открытые мюли на невысоком каблуке и босоножки с тонкими переплетениями.

Такой декоративный элемент на обуви точно не останется незамеченным. Сочетать его лучше всего с одеждой в умеренном минималистичном или деловом стиле.

Массивные сандалии из резины или глянцевой кожи на тракторной подошве – главные fashion-хиты лета. Они отлично дополнят любой образ.

В 2021 году дизайнеры вдохнули в данную обувь новую жизнь. Теперь слайдеры изготавливают из кожи, поднимают на каблук и украшают декоративными элементами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

самыми актуальными джинсами лета 2021 стали модели-баллоны и максимально широкие денимовые брюки. Особенно выигрышно они будут смотреться в белом цвете или в классическом голубом.