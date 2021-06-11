Модная обувь на лето 2021: топ-5 актуальных трендов сезона. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Lady
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5,0 т.
Модная обувь на лето 2021

Летом 2021 года в тренде – комфортная и универсальная обувь. Среди популярных моделей – босоножки на танкетке, варианты с квадратным носком, сандалии на массивной подошве и многие другие.

Такая обувь идеально впишется в любой ваш образ и сделает его более стильным. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Босоножки на танкетке

Довольно комфортная обувь на танкетке снова возвращается в моду. Теперь босоножки на высокой подошве, обтянутой джутом, – must have и на курорте, и в городе.

Модные босоножки на танкетке
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Квадратный носок

Графичный носок – тренд лета 2021. Особенно выигрышно с ним смотрятся открытые мюли на невысоком каблуке и босоножки с тонкими переплетениями.

Модная обувь с квадратным носком
Крупная пряжка

Такой декоративный элемент на обуви точно не останется незамеченным. Сочетать его лучше всего с одеждой в умеренном минималистичном или деловом стиле.

Модная обувь с крупной пряжкой
Сандалии на массивной подошве

Массивные сандалии из резины или глянцевой кожи на тракторной подошве – главные fashion-хиты лета. Они отлично дополнят любой образ.

Модные сандалии на массивной подошве
Слайдеры

В 2021 году дизайнеры вдохнули в данную обувь новую жизнь. Теперь слайдеры изготавливают из кожи, поднимают на каблук и украшают декоративными элементами.

Модные слайдеры на лето 2021

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Также стало известно, какие жакеты будут наиболее популярными в 2021 году. Их можно носить с платьями, всеми разновидностями юбок, широкими брюками, прямыми джинсами и даже с шортами в спортивном стиле.

  • В 2021 году появился новый микротренд. На пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.

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