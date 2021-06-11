Модная обувь на лето 2021: топ-5 актуальных трендов сезона. Фото
Летом 2021 года в тренде – комфортная и универсальная обувь. Среди популярных моделей – босоножки на танкетке, варианты с квадратным носком, сандалии на массивной подошве и многие другие.
Такая обувь идеально впишется в любой ваш образ и сделает его более стильным. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).Босоножки на танкетке
Довольно комфортная обувь на танкетке снова возвращается в моду. Теперь босоножки на высокой подошве, обтянутой джутом, – must have и на курорте, и в городе.
Графичный носок – тренд лета 2021. Особенно выигрышно с ним смотрятся открытые мюли на невысоком каблуке и босоножки с тонкими переплетениями.
Такой декоративный элемент на обуви точно не останется незамеченным. Сочетать его лучше всего с одеждой в умеренном минималистичном или деловом стиле.
Массивные сандалии из резины или глянцевой кожи на тракторной подошве – главные fashion-хиты лета. Они отлично дополнят любой образ.
В 2021 году дизайнеры вдохнули в данную обувь новую жизнь. Теперь слайдеры изготавливают из кожи, поднимают на каблук и украшают декоративными элементами.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
самыми актуальными джинсами лета 2021 стали модели-баллоны и максимально широкие денимовые брюки. Особенно выигрышно они будут смотреться в белом цвете или в классическом голубом.
Также стало известно, какие жакеты будут наиболее популярными в 2021 году. Их можно носить с платьями, всеми разновидностями юбок, широкими брюками, прямыми джинсами и даже с шортами в спортивном стиле.
В 2021 году появился новый микротренд. На пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.