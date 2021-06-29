Королева Летиция появилась на публике в платье от Виктории Бекхэм. Фото

Королева Испании Летиция вышла в свет в элегантном платье с анималистическим принтом от британского дизайнера Виктории Бекхэм. Она побывала на World Blindness Summitt Madrid'21.

Соответствующие фото опубликовали на странице в Instagram Looks de la Reina Letizia (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Платье Летиции имеет длинный рукав, тканевый пояс, а также оно застегивается сверху на пуговицы.

Свой аутфит королева Испании дополнила замшевыми туфлями-лодочками красного цвета на каблуке, аксессуарами в виде сережек с камнями и золотого кольца от Karen Hallam.

Кроме того, Летиция аккуратно уложила волосы и сделала легкий дневной макияж, а также она надела защитную медицинскую маску.

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Коротко о знаменитости:

Летиция – королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы – Premio Mariano José de Larra. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева Испании Летиция появилась на официальном мероприятии в платье Massimo Dutti за 85 фунтов стерлингов (3220 грн). Известно также, что она выходила в свет в этом же наряде в прошлом году, когда ездила в Астурию со своим супругом.