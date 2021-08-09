Королева Летиция показала в отпуске изысканный черный наряд. Фото

Королева Испании 48-летняя Летиция отправилась на Майорку в отпуск вместе с семьей. Она вышла на публику в стильном длинном платье черного цвета, которое подчеркнуло ее фигуру.

Такой аутфит Летиция завершила аксессуарами и туфлями в тон. Подробней о том, как выглядела королева – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для выхода в свет Летиция выбрала черное платье на тонких бретелях и небольшим вырезом в зоне декольте. Также она завершила лук туфлями и клатчем.

Кроме того, королева Испании сделала аккуратную прическу в виде гульки и макияж с акцентом на глаза. Из украшений Летиция предпочла серьги-кольца и кольцо на пальце.

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К слову, при этом она была в белой защитной маске, которая является ее неотъемлемым атрибутом на сегодняшний день.

Коротко о знаменитости:

Летиция – королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы – Premio Mariano José de Larra. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Летиция вышла в свет в элегантном летнем образе. Она продемонстрировала наряд нежно-голубого оттенка и обувь стоимостью 115 евро (более 3,5 тысяч гривен).