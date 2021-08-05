Королева Летиция показала стильный летний образ в обуви за 115 евро. Фото

Королева Испании 48-летняя Летиция вышла в свет в элегантном летнем образе. Она продемонстрировала наряд нежно-голубого оттенка и обувь стоимостью 115 евро (более 3,5 тысяч гривен).

В таком аутфите королева появилась на публике вместе с дочерями на Майорке. Подробней о том, как выглядела Летиция – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Королева Испании для выхода в свет выбрала платье длины миди с запахом светло-голубого оттенка, стильные эспадрильи, стоимость которых составляет 115 евро, а также сумку с принтом. Свой лук Летиция дополнила небольшими сережками, распущенными волосами и нежным макияжем с акцентом на глаза.

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К слову, вместе с королевой Испании на публику вышли ее дочери в стильных аутфитах, а также супруг – король Филипп VI.

Коротко о знаменитости:

Летиция – королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы – Premio Mariano José de Larra. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Летиция вышла в свет в элегантном и нежном образе. Она надела стильное платье темно-синего цвета и дополнила лук модными аксессуарами.