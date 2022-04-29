'Чувствую гордость!' Вышиванку для королевы Испании Летиции создала украинка

Вышиванку ручной работы, которую одела королева Испании Летиция в начале марта в поддержку Украины, создала мастерица родом из Ивано-Франковской области Ольга Соловей, эмигрировавшая в Мадрид до полномасштабного вторжения РФ. По словам украинки, когда она увидела работу на королеве, ее переполняла гордость.

"Мне подруга прислала фото. Я не могла в это поверить, но сразу поняла, что это моя рубашка: эти манжеты без пуговиц с застежкой-липучкой, я делаю их сама. Я тогда была очень удивлена и чувствую гордость", – рассказала Соловей испанскому изданию El Periódico de España.

Украинка поделилась, что накануне в один из главных украинских магазинов в столице Испании зашел человек из окружения королевы Летиции. Именно в том магазине была приобретена вышиванка, сделанная Ольгой еще до начала войны

Видео дня

Женщина также планирует открыть бизнес в Мадриде по продаже собственных вышиванок. Соловей придумала название "Украинская вышиванка" и хочет продавать там свои картины, вышитые крестиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Испании Летиция поддержала украинцев в войне с Россией, нарушив традиционный королевский нейтралитет. Жена короля Филиппа VI надела вышиванку на благотворительную встречу Mutua Madrileña.