Королева Елизавета II официально отметила день рождения: как это было. Фото

Королева Великобритании Елизавета II в субботу 12 июня, официально отметила свой день рождения. Так, 95 лет ей исполнилось еще 21 апреля, но формально праздник во всей стране проходит во вторую субботу июня.

В этот день в Лондоне обычно проводится так называемая церемония выноса знамени Trooping The Colour, пишет ВВС. Из-за пандемии коронавируса праздник прошел в сокращенной версии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Парад состоялся на территории Виндзорского замка, национальный флаг пронес Шотландский гвардейский полк. Отмечается, что это первый парад без супруга королевы принца Филиппа, который скончался в апреле. На церемонии его место занял двоюродный брат королевы, герцог Кентский.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королева Великобритании Елизавета II посадила новый вид роз, названых в честь ее покойного супруга принца Филиппа. 10 июня ему могло бы исполниться 100 лет.