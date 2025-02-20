'Королева ДНР' получила награду за 'особый вклад' в войну против Украины. Фото

Жительница оккупированного Донецка Алина Андриевская, которую саркастически называют "мисс ДНР", а сама блогер провозгласила себя "королевой", получила грамоту за то, что якобы помогает россиянам в войне против Украины. Своим "достижением" она похвасталась в сети.

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Награду "королева ДНР" получила еще 11 февраля, но лишь позже похвасталась ею в соцсети Instagram, которая, к слову, запрещена в РФ и на оккупированных территориях. Свою помощь российской армии она, видимо, проводит тайно, ведь не публикует никаких призывов собирать деньги на чьи-то нужды и не ездит к оккупантам с поддержкой.

Так, жительница ВОТ получила грамоту за якобы "особый вклад в укрепление боевого содружества и содействие и решение задач специальной военной операции, возложенных на группировку сил "Центр".

На награде, которую поместили в рамку, изобразили российского "двуглавого орла", который "красуется" на гербе страны-агрессора, а также немало военного оружия, похожего на средневековое.

В свою очередь "королева ДНР" попыталась романтизировать свою награду. Так, она выставила перед наградой несколько красных роз, а под рамкой разложила лепестки от них.

Алина Андриевская только живет свою роскошную жизнь в ДНР, как это позволяют условия войны. Так, в ее профиле в соцсети много фотографий с букетами цветов и полуобнаженных кадров.

Ранее OBOZ.UA писал, что "королева ДНР" вышла в сеть без фильтров и наращенных волос. Колаборантка хотела доказать, что эффекты красоты никак не влияют на ее внешность, но вызвала волну насмешек.

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