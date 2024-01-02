'Королева ДНР' чуть не погибла при взрывах в оккупированном Донецке: Алина Андриевская праздновала возле 'Донбасс Палас'

Пророссийская блогерша Алина Андриевская из оккупированного Донецка, которую в сети с сарказмом называют "королевой ДНР", чуть не погибла во время празднования Нового года. Опальная коллаборантка проводила ночь в клубе "Таймс", когда рядом раздался взрыв в отеле "Donbass Palace".

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Испуганных участников вечеринки отвели на паркинг. Как написала сама Андриевская в блоге, некоторые из сотрудников клуба получили ранения.

Блогерша в канун Нового года показала свой блестящий образ и объявила в блоге, что будет праздновать не с ребенком или любимым, а в клубе. Ничего не предвещало беды для муклы, поэтому она делилась праздничными фото и видео, но недолго.

Уже вскоре в ее профиле начали появляться мрачные кадры из укрытия и последствий взрыва.

"Вечер начинался шикарно и весело. Все были так красивы и счастливы. А потом вы знаете, что произошло", – пожаловалась Андриевская, добавив смайлик со слезами.

Она рассказала, что, "рискуя жизнью", гости и персонал побежали на паркинг, где им не хватало одежды и обуви. Чтобы добраться домой, блогерша просила случайных людей подвезти ее.

На следующий день она показала, что дом, в котором проходила вечеринка, остался без окон. Также взрывной волной была повреждена дорога, по которой "раненые сотрудники клуба" выводили отдыхающих.

Андриевская, поддерживающая войну, геноцид украинцев, кремлевские нарративы и оккупацию, еще и нагло пожаловалась на хейт, мол, только изверги могут радоваться обстрелам.

Сама блогерша, конечно, никогда не реагирует на бомбардировку многоэтажек, школ, роддомов и больниц в Украине, но выбитые окна в любимом клубе вывели ее из состояния душевного спокойствия.

После пережитого "стресса" Андриевская частично показала своего мужчину, которого не было с ней рядом в Новый год, а затем вернулась к привычным публикациям с цитатами о том, что "танцевать жизнь нужно красиво", а "королева" – это состояние ее души.

Напомним, взрывом в гостинице "Donbass Palace" в ночь на 1 января могли уничтожить так называемую "элиту" российских оккупантов, которые там часто останавливаются. По словам украинского блогера и журналиста Дениса Казанского, простых местных жителей в новогоднюю ночь в этом отеле не было.

Как писал OBOZ.UA, "королеву" оккупированного Донецка высмеяли во время новогоднего выпуска "Квартала 95".

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