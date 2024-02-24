Король Чарльз III обратился к украинцам во вторую годовщину большой войны: это настоящая доблесть перед лицом невыразимой агрессии

Король Великобритании Чарльз III во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину обратился к свободному народу несокрушимой страны. Монарх выразил восхищение смелостью украинцев, вступающих в "трагический третий год" большой войны.

Он также добавил, что горд чувствовать причастность к борьбе Украины с кровожадным агрессором. Соответствующий пост появился на странице правителя с фотографией, сделанной во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Решимость и сила украинского народа продолжает вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на их землю, их жизнь и средства к существованию вступает в третий трагический год. Несмотря на огромные трудности и боль, которые они испытали, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир. Это настоящая доблесть перед лицом невыразимой агрессии", – обратился Его Величество.

Король заверил, что почувствовал силу духа украинцев лично во время многочисленных встреч, которые имел с начала полномасштабной войны, от супругов Владимира и Елены Зеленских до новобранцев, которые тренируются в Великобритании.

"Меня продолжает очень вдохновлять то, что Соединенное Королевство и наши союзники остаются в авангарде международных усилий, направленных на поддержку Украины в это время столь больших страданий и потребностей. Мое сердце со всеми пострадавшими, и я вспоминаю их в своих мыслях и молитвах", – сказал монарх.

Как известно, в последнее время короля не часто можно увидеть на публике из-за диагностированного у него рака. Лишь два дня назад он провел свою первую за несколько месяцев официальную встречу в Букингемском дворце.

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