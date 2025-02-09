Копия дедушки. Королевские поклонники заметили сходство принца Луи с королем Чарльзом ІІІ в детстве

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принц Луи – давно успел стать любимцем общественности из-за своего забавного поведения на публичных мероприятиях. Однако королевские поклонники заметили, что игривую натуру 6-летний мальчик унаследовал от своего дедушки Чарльза III.

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Как отмечает Daily Express, на архивном фото с детства короля Великобритании можно увидеть его невероятное сходство с маленьким внуком. Схожесть касается не только внешности, но и выражения лица.

Редкая черно-белая фотография Чарльза III была сделана в 1950 году во время процессии, что происходила в честь визита королевы Нидерландов Юлианы. Его Высочество стоял на стене Кларенс-хауса, чтобы наблюдать за торжественным событием. За будущим королем внимательно следила его мама Елизавета II.

Будучи ребенком, Чарльз III не уделял много внимания контролю выражения своего лица. Он продемонстрировал восторг от официального действа, надув щеки и подняв руки вверх.

Архивное фото короля Великобритании очень похоже на фотографию его внука, сделанную летом 2023 года во время Trooping the Colour. Принц Луи имел очень игривое настроение, и продемонстрировал свой коротенький энергичный танец.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон в ремиссии показала новое фото, сделанное 6-летним принцем Луи.

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