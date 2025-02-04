Кейт Миддлтон в ремиссии показала новое фото, которое сделал 6-летний принц Луи

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, находящаяся в ремиссии, представила новое фото, сделанное ее шестилетним сыном Луи. Снимок она показала в преддверии Всемирного дня борьбы с раком.

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Кейт с сыном прогулялись по лесу, где Луи сфотографировал любимую маму. Кадром поделилась пресс-служба Кенсингтонского дворца в социальной сети Х.

Миддлтон, облаченная в пальто, сапоги и кепку, стояла на стволе упавшего дерева, раскинув в сторону руки.

"Не забывайте заботиться обо всем том, что находится за пределами болезни", – сказано в подписи.

Пост собрал много реакций. Подписчики радуются успехам Кейт в борьбе с раком и новому хобби Луи. Примечательно, что сама Миддлтон увлекается фотографией. Она передала эту страсть самому младшему сыну.

Новое фото было опубликовано на фоне того, что Кейт сейчас находится в состоянии ремиссии рака. После завершения лечения принцесса постепенно возвращается к исполнению королевских обязанностей.

По словам источников в королевском дворце, Миддлтон решила изменить коммуникационную политику Кенсингтонского дворца.

Она запретила публикации деталей о ее нарядах на официальных мероприятиях. Эксперты считают такое решение вполне нормальным, поскольку принцесса пытается переосмыслить жизнь на фоне болезни.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол во время поездки в Уэльс.

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