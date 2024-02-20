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"Концерты нам устраивает". Наталья Сумская рассказала, чем сейчас занимается ее единственный сын

Оксана Гейдор
Люди
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'Концерты нам устраивает'. Наталья Сумская рассказала, чем сейчас занимается ее единственный сын

Вячеслав Хостикоев, сын знаменитых украинских актеров Анатолия Хостикоева и Натальи Сумской, служит в одном театре с родителями – Национальном драматическом Театре имени Ивана Франко. Также у артиста есть творческое увлечение – он активно занимается кинодубляжем.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала мать актера, народная артистка Украины Наталья Сумская. Дубляжом артист увлекся благодаря маме.

"Слава многое дублирует – это одно из его любимых увлечений, – рассказывает артистка. – Вот сейчас в кинотеатрах идет фильм "Вонка" – на украинском главный герой говорит его голосом. И "Дюна" – это тоже он. Мы вместе играем в спектаклях нашего театра – "Бесподобная", "Люкс для иностранцев", "Кайдашева семья". Отдельно сын играет в "Конотопской ведьме", "Безталанной", постановке "Мартын Боруля".

"Концерты нам устраивает". Наталья Сумская рассказала, чем сейчас занимается ее единственный сын

Сын живет отдельно от родителей, однако, по словам мамы, семья любит встречаться вместе: "В Новый год собирались, побыли вместе. Меня радуют такие мгновения: вспоминаем, шутим, общаемся, пародируем. Переносить актерство в обычную жизнь – это характерно для нашей семьи. Слава – шутник, это у него от природы, еще с юности. Целые концерты нам устраивает. Молодец! У него есть комедийный талант, это очень редкий дар.

"Концерты нам устраивает". Наталья Сумская рассказала, чем сейчас занимается ее единственный сын

Вячеслав Хостикоев – известный театральный и киноартист ("Бешеная свадьба-3", "Спец", "Нити судьбы"), а также – один из самых востребованных актеров озвучивания. В одном из недавних интервью Слава признался, что мир дубляжа для него открыла мама, когда парень еще учился в школе: "Моя мама сотрудничала с одной постпродашной студией. Порекомендовала меня. Когда приехал в студию, меня сразу бросили на передовую: это был большой сериал. А потом сериал по сериалу, фильм за фильмом и пришел опыт. Это очень классная профессия".

Полное интервью с Наталией Сумской читайте здесь на OBOZ.UA.

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