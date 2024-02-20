'Концерты нам устраивает'. Наталья Сумская рассказала, чем сейчас занимается ее единственный сын

Вячеслав Хостикоев, сын знаменитых украинских актеров Анатолия Хостикоева и Натальи Сумской, служит в одном театре с родителями – Национальном драматическом Театре имени Ивана Франко. Также у артиста есть творческое увлечение – он активно занимается кинодубляжем.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала мать актера, народная артистка Украины Наталья Сумская. Дубляжом артист увлекся благодаря маме.

"Слава многое дублирует – это одно из его любимых увлечений, – рассказывает артистка. – Вот сейчас в кинотеатрах идет фильм "Вонка" – на украинском главный герой говорит его голосом. И "Дюна" – это тоже он. Мы вместе играем в спектаклях нашего театра – "Бесподобная", "Люкс для иностранцев", "Кайдашева семья". Отдельно сын играет в "Конотопской ведьме", "Безталанной", постановке "Мартын Боруля".

Сын живет отдельно от родителей, однако, по словам мамы, семья любит встречаться вместе: "В Новый год собирались, побыли вместе. Меня радуют такие мгновения: вспоминаем, шутим, общаемся, пародируем. Переносить актерство в обычную жизнь – это характерно для нашей семьи. Слава – шутник, это у него от природы, еще с юности. Целые концерты нам устраивает. Молодец! У него есть комедийный талант, это очень редкий дар.

Вячеслав Хостикоев – известный театральный и киноартист ("Бешеная свадьба-3", "Спец", "Нити судьбы"), а также – один из самых востребованных актеров озвучивания. В одном из недавних интервью Слава признался, что мир дубляжа для него открыла мама, когда парень еще учился в школе: "Моя мама сотрудничала с одной постпродашной студией. Порекомендовала меня. Когда приехал в студию, меня сразу бросили на передовую: это был большой сериал. А потом сериал по сериалу, фильм за фильмом и пришел опыт. Это очень классная профессия".

Полное интервью с Наталией Сумской читайте здесь на OBOZ.UA.

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