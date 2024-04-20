Концерт EL Кравчука на Закарпатье отменили из-за 'ориентации' певца: все подробности скандала

Украинский певец EL Кравчук (Андрей Остапенко), уже почти 30 лет выступающий на сцене, впервые столкнулся с буллингом из-за своего внешнего вида. В городе Хуст Закарпатской области отменили выступление артиста в заведении "FoRest" из-за якобы негативных комментариев от жителей.

Как отметила пресс-служба звезды, шоу было обсуждено еще за месяц до определенной даты. Позже команде певца позвонил арт-директор Виктор и заявил, что запланированный концерт вызвал негативный резонанс среди посетителей.

Мол, заведение получает комментарии с оскорблениями в адрес исполнителя, "которые даже повторять не хочется". По словам Виктора, отрицательную реакцию вызвал образ артиста.

Команда EL Кравчука упрекнула в непрофессионализме руководство "FoRest".

"Удивительно, что в современной Украине до сих пор есть место буллингу персоналий из-за внешнего вида. Считаю, что заведение поступило непрофессионально, лишив возможности жителей города, ожидавших концерта, послушать любимого исполнителя. Этим они показали, что до европейского мышления им очень далеко" , – сказал менеджер певца Андрей Блинов.

Сам артист назвал ситуацию проявлением "грубости, неосведомленности и несовременности". В то же время издание "Телеграф" Виктор заверил, что не имеет претензий к исполнителю, однако он не хотел ставить под удар репутацию заведения.

"Не зная человека, мы действительно договорились о выступлении с EL Кравчуком. Поэтому сделали анонс в соцсетях. Эта публикация пробыла на нашей странице буквально два-четыре дня. Но мы увидели около пяти негативных комментариев. Люди писали, что больше не придут в наше заведение, если состоится этот концерт. Были комментарии, которые даже повторять не хочется. Также из-за этого концерта у нас сорвался банкет. Поэтому у нас было несколько нюансов, из-за которых мы приняли решение отменить это мероприятие. Дело в том, что люди у нас негативно относятся к "ориентации" исполнителя", – сказал арт-директор в разговоре с журналистами.

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