Кондратюк рассказал, как отреагировал на призыв в Нацгвардию своего экс-подопечного Козловского, и признался, простит ли его

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал новость о том, что его экс-подопечный певец Виталий Козловский принял присягу и вступил в ряды Нацгвардии. У исполнителя и его бывшего наставника уже много лет продолжаются разборки из-за авторских прав.

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Суд обязал артиста выплатить компенсацию Кондратюку, однако, по словам продюсера, певец ему не заплатил, а прощать он не собирается. Об этом знаменитость рассказал ведущему Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Конфликт был. Суды были. Все он проиграл. Виноват мне деньги. Ничего не платит", – заявил звезда "Караоке на Майдане".

Решение Козловского встать в защиту Украины никак не пошатнуло мнение продюсера. Кондратюк объяснил, что ему многие должны деньги, но экс-подопечный – "единственный, у кого не хватило мозгов, сделать по-человечески".

"Это его жизнь. Меня интересует только то, выполнит ли он по суду то, что ему приписано. Суды выиграны. Штрафы нужно платить. Он, как мужчина, должен заплатить. Со мной было бы то же. Я отношусь к людям так, как хотел бы, чтобы относились ко мне. Видит Бог, некоторые из тех, кто побеждал в "Шансе", должны мне сейчас больше, чем Козловский", – рассказал собеседник Славы Демина.

Игорь Кондратюк добавил, что этот вопрос не имеет ничего общего с милосердием, ведь Козловский сознательно нарушал закон.

Напомним, что скандал между наставником и подопечным разгорелся 10 лет назад, когда они прекратили сотрудничество, а Козловский решил исполнять песни, права на которые ему не принадлежали. Кондратюк выиграл суд, но компенсацию еще не получил.

В этом месяце певец вышел на связь с полигона, где появился в военной форме и с автоматом. Просмотреть видео можно по ссылке. Артист также вынужденно сменил имидж, побрив бороду. Козловский признался, что сам себя не узнал, а военные сказали, что он выглядит моложе.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что певец поделился впечатлениями от первых дней службы. По словам Козловского, нагрузка очень истощила его, а времени на творчество нет.

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