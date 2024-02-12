Кондратюк прокомментировал голое фото alyona alyona с флагом Украины и объяснил скандал из-за сборов на ВСУ: это просто экспериментальные данные

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал скандалы, которые "крутятся" вокруг репера alyona alyona в соцсетях. В информационном пространстве с бешеной скоростью распространились нарезки из интервью певицы, где она рассказывает о сборах на армию. Некоторые даже нашли фото alyona alyona с 2021 года, в стиле "ню" с сине-желтым флагом.

Все эти события создали невероятный хейт на певицу после победы на Нацотборе на Евровидение-2024. Впрочем, Игорь Кондратюк в интервью Radio UA Chicago выразил свои мнения насчет обоих скандалов и объяснил, что травля не имеет конструктивной причины.

Ранее репер отмечала, что ее рассказ о сборах был вырван из контекста. Кондратюк в свою очередь подробнее объяснил, что alyona alyona имела в виду, поскольку обсуждал с ней эту тему. Проблема заключается в ее публике, которая не столько ярко реагирует на сборы, сколько на новые песни.

"Она сказала экспериментальные данные, что у нее такая публика. Когда Алена публикует сбор, у нее падают охват аудитории. Ну это экспериментальные данные, которыми она поделилась. Она могла промолчать, или сказать "Да все нормально, иногда пощу, иногда не пощу". Но она прямо это сказала. Мне вообще кажется, что она немножко прямая девушка. Она сама провокация. alyona alyona любит делать какие-то эпатажные штуки. Она дала просто экспериментальный факт. Из этого экспериментального факта я могу только один вывод сделать – у нее такая публика, которой не интересны сборы, которые объявляет alyona alyona, им более интересно, как она завернется во флаг, выступит где-то с какой-то колабой, или что-то резкое скажет, или песню запишет", – объяснил продюсер.

С другой стороны, как отметил Кондратюк, такие проблемы с охватом могут быть и у других певцов, публикующих сборы: на анонсы новых песен публика реагирует хорошо, а на донаты – наоборот. "Если это так, то alyona alyona издала истину. Истину, которую должны принимать во внимание люди, занимающиеся маркетингом социальных сетей. Хотя к ним это возможно и не секрет", – добавил он.

Кондратюк также вспомнил фотографию с фотосессии в стиле "ню", которую репер еще в 2021 году опубликовала в Instagram. Фото быстро исчезло с ее страницы, но в памяти украинцев осталось. Больше людей возмутило наличие флага Украины, которым прикрывалась alyona alyona.

"Во-первых, это был плагиат, кто-то из американок имел такую фотосессию. Она тоже такая не пушинка, была обнажена с американским флагом. Ее просто alyona alyona повторила в 2021 году, потом тут же удалила, поняв, что это идиотский способ привлечь к себя внимание. Насколько это противозаконно, я не уверен. А вот Алёна Мозговая [продюсер] сказала, что это глупость, которая подпадает под закон о защите национальных символов. Посмотрим, чем закончится. Пока им ничего не угрожает", – рассказал продюсер.

В частности, он вспомнил о сотрудничестве в 2021 году репера с российской группой, которое впоследствии она якобы назвала ошибкой. Тогда ее поклонников сильно возмутил такой поступок.

"Шоу-бизнес – это скандалы, сплетни, какие-то неожиданные зашквары. Одним из которых было выступление с российской группой ["Каста". – Ред.]... Она утверждала, что они не поддерживали войну и оккупацию Крыма. Но они выступили в Крыму после 2014 года. Насколько я помню, она не ездила при этом в Россию, они где-то записали в Украине. "Каста" относится к тем группам, которые против войны. Имеется в виду, они не пропутинская группа. Но они, оказывается, с 2014 года были в Крыму. Кажется, это было до того, как alyona alyona с ними записала [песню. – Ред.]. Она написала, что это была ошибка еще тогда", – вспомнил Кондратюк.

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