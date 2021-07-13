Alyona Alyona оправдалась за скандал с "Кастой" и отказалась сотрудничать с россиянами

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая попала в скандал из-за сотрудничества с российскими артистами, заявила, что больше не намерена с ними работать. По ее словам, десятки музыкантов из России предлагали ей записать совместную работу, однако она всегда отказывалась из принципа. Когда решила сделать исключение группе "Каста", то поклонники восприняли это негативно.

Знаменитость также написала, что коллектив "Каста" открыто протестует против путинского режима, но никого не интересуют эти детали. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Каста – одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказали "нам стыдно за Россию", когда у нас аннексировали Крым", – написала артистка.

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"Сложилось так, что некоторые СМИ и деятели, желающие словить хайп, почти через полгода после выхода нашего фита, решили возложить на меня ответственность за отношения Касты с другими артистами. Имея полную картину на руках, я делаю выводы и теперь понимаю, что мой с ними фит – единственный и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным", – резюмировала она.

Напомним, что возмущение поклонников Alyona Alyona вызвало то, что летом 2015 года группа "Каста" дала концерт в Крыму. Сотрудничество коллектива с Иваном Дорном не удивил украинцев, поскольку артист имеет неоднозначную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины.

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