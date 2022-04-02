Кондратюк предсказал войну России против Украины еще в 2007 году. Подробности

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что еще после Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году понял, что следует ожидать подобной военной агрессии. По его словам, лидер страны-агрессора "бестолковый, недалекий и необразованный человек".

Об этом Кондратюк сказал в интервью для издания "Сегодня". Продюсер считает Путина "маньяком с ядерным оружием", мечтающим о новой империи.

"Он – имперский дурачок, считающий распад СССР "величайшей геополитической катастрофой 20-го века". Хотя даже пятиклассник в Украине понимает, что самой большой катастрофой 20-го века является Вторая мировая война, унесшая более 25 миллионов жизней!", – сказал Кондратюк.

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Он добавил, что за все время существования СССР, по которому Владимир Путин тоскует, убил вероятнее всего больше своих граждан. О подобной военной агрессии Игорь Кондратюк догадывался еще 15 лет назад, после того, как президент РФ выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"И я об этом тоже писал и говорил в интервью давно. Те граждане Украины и политики – наши и мировые, которые это не поняли даже после марта 2014 года, вызывают у меня сочувствие и разочарование. Соболезнования их интеллекту и разочарование от того, что от них зависит моя жизнь, жизнь моей семьи и моих соотечественников…", – отметил телеведущий.

По словам Кондратюка, есть шанс, что Россия не будет посягать снова на наши территории только в случае ликвидации нынешней верхушки РФ. Также он мечтает поскорее праздновать победу, и уверяет, что это произойдет очень скоро.

"Скоро! К сожалению, не знаю даты. Надеюсь, что в сентябре этого года дети пойдут в школу по всей Украине – от Луганска до Ужгорода, и от Чернигова до Ялты. Учиться по украинской школьной программе, а не программе рашистов, которую они сейчас навязывают на временно оккупированных территориях. Слава Украине! Слава ВСУ! Героям слава!", – подытожил он.

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