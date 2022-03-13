Кондратюк перечислил армии 300 тысяч гривен: рашисты будут изгнаны с нашей земли или зарыты глубоко в нее

Популярный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк перечислил на нужды ВСУ 300 тысяч гривен, а всех бойцов за свободу Украины назвал героями. Шоумен уверен, что российские солдаты обречены на позорное поражение или гибель на украинской земле.

Знаменитость призвал соотечественников делать свой вклад в победу, поддерживая родину и морально, и, по возможности, материально. Обращение к украинцам он опубликовал на личной странице в Facebook.

"Украина победит! Рашисты будут изгнаны из нашей земли, или зарыты глубоко в нее. Помогаем нашей армии как можем: волонтерим, разоблачаем позиции врага, поддерживаем – морально и материально – по всему миру", – написал ведущий популярной когда-то программы "Караоке на Майдане".

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Кондратюк признался, что имеет военный опыт, который получил на соответствующей кафедре КНУ им. Шевченка на 2-месячном собрании под Ужгородом в 1983 году. Попасть в терроборону шоумену не удалось, поэтому он начал поддерживать армию финансово.

"Попросил оружие в терробороне села – не дали... Поэтому осталось внести посильный вклад (мой и семьи) на нужды ВСУ. Ребята! Вы – герои! Выгоняйте врага из Украины и возвращайтесь живыми! Слава Украине! Героям слава!", – поделился артист.

Для подтверждения своих слов – Игорь Васильевич опубликовал чек с указанной суммой.

"Я сторонник тихой благотворительности. И публикую чек только для того, что вы, мои читатели, тоже по мере возможностей помогали армии финансово. Несмотря на трудности, в которых находится каждая украинская семья с началом войны. Ибо если не мы – то кто? И если Украину не спасет ВСУ – то кто?", – закончил свое обращение Кондратюк риторическим вопросом.

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