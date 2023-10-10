Коля Серга пошел в ВСУ, а Стас Шуринс принимал участие в немецком 'Голосе': как изменились самые яркие участники 'Фабрики звезд'

Летом 2007 года на украинском ТВ, а именно на Новом канале, стартовал первый сезон проекта "Фабрика звезд". Это было грандиозное вокальное шоу, которое сопровождалось интересными закулисными историями: ссорами и дружбой, любовью и громкими разрывами. Из украинской "Фабрики" выпустилось немало участников, в конце концов ставших известными и успешными артистами.

Именно благодаря проекту на небосводе украинского шоу-бизнеса зажглись такие звезды, как Макс Барских, Владимир Дантес, Светлана Тарабарова, Даша Астафьва, Коля Серга и многие другие. OBOZREVATEL решил вспомнить самых ярких участников всех сезонов украинской "Фабрики звезд" и показать, как они изменились.

Макс Барских

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На самом деле свой путь к музыкальной карьере Макс Барских, а тогда еще Николай Бортник начал на шоу "Караоке на Майдане". Однако настоящая слава к юному херсонцу пришла благодаря участию во втором сезоне "Фабрики звезд". Эпатажный, смелый и несколько брутальный, он запомнился зрителям не только своим вокалом и номерами, но и "влюбленностью" в Светлану Лободу. Из-за безответной любви участник даже резал себе вены в прямом эфире. Впрочем, сейчас подобные проделки уже позади. Барских – один из самых успешных выпускников проекта, который имеет многомиллионную армию поклонников и огромное количество хитов. Он сотрудничает с Аланом Бадоевым, а недавно выпустил свой первый полностью украиноязычный альбом "Зорепад".

Коля Серга

В третьем сезоне простой парень с гитарой и авторскими балладами о любви стал любимцем публики. После завершения проекта Серга решил попробовать себя еще и в роли ведущего. Ему представился случай путешествовать по миру в качестве ведущего популярного проекта "Орел и Решка". Тогда к Серге пришла еще большая популярность. Он также записал саундтрек к программе "Рассмеши комика", строчки из которого всем известны: "Рассмеши смешного! Сделай, чтоб парень смеялся! Рассмеши смешного! И под столом валялся!" Но сейчас артисту уже не до шуток. После полномасштабного вторжения Серга пополнил ряды ВСУ, а затем создал "Культурный десант", с участниками которого ездит в самые опасные точки фронта и поднимает дух защитников Украины.

Стас Шуринс

В 2010 году 20-летний певец, автор песен и композитор из Латвии Стас Шуринс влюбил в себя как минимум всех зрительниц третьего сезона "Фабрики звезд". Харизматичный, очаровательный, смазливый, а еще безгранично талантливый – он стал любимцем продюсера шоу Константина Меладзе. Тот видел в парне огромный потенциал и не ошибался – Шуринс стал победителем проекта. Его песни более 10-летней давности до сих пор остаются хитами. Исполнитель также принимал участие в проекте "Танцы со звездами", где одержал уже свою вторую победу. Впрочем, к сожалению, сейчас в украинском шоу-бизнесе имя Стаса Шуринса упоминается только в контексте ностальгии по старым шоу. В 2014 году музыкант переехал в Германию. Там он женился и даже пошел на немецкий "Голос страны". Все четыре судьи развернулись к нему на слепых прослушиваниях. Однако на этот раз одержать очередную победу певцу было не суждено. Шуринс продолжает выпускать песни, но широкую популярность они не приобретают. А один из своих последних треков артист даже посвятил Украине, охваченной полномасштабной войной.

MamaRika (Эрика)

Сегодня Анастасия Кочетова выступает под псевдонимом MamaRika, а на третьей "Фабрике звезд" ее знали как Эрику. Она, кстати, была девушкой Стаса Шуринса. За красивой историей любви пары, а также их громким разрывом следила вся страна. Девушка с мощным голосом после проекта много выступала, записала хитовую песню "Смайлик", но потом исчезла. Причем Эрика исчезла навсегда, а вместо нее родилась MamaRika. Певица с розовыми волосами смогла не только построить успешную карьеру, но и счастливую семью. Она вышла замуж за одесского юмориста Сергея Середу, вместе с которым снималась в комедийном сериале "Однажды в Одессе". Пара воспитывает сына Давида.

Владимир Дантес

Владимир Дантес – победитель второго сезона "Фабрики звезд". Победу он одержал вместе с Вадимом Олейником, с которым создал дуэт "ДиО Фильмы". Песни "Девочка Оля" и "Мне уже 20" до сих пор остаются хитами. Впрочем, скоро коллектив распался. Дантес больше стал пробовать себя в роли ведущего и шоумена. Однако в конце концов артист понял, что хочет заниматься музыкой. За последние годы он выпустил десятки известных композиций, а старые треки стал переводить на украинский. Кроме того, Дантес успел дважды победить как тренер на "Лиге смеха" и в шоу Lip Sync Battle. Сейчас он активно волонтерит, пишет новые хиты и снимает блог на YouTube, где с другими звездами "гоняет тачки" для ВСУ. В 2022 году певец расстался со своей коллегой Надеждой Дорофеевой.

Светлана Тарабарова

Во втором сезоне исполнительница боролась за победу под псевдонимом Алиса Тарабарова. Певица с яркими рыжими волосами и сильным голосом в итоге стала одной из участниц женского квартета REAL O, созданного Наталией Могилевской. Свою сольную карьеру артистка начала строить под настоящим именем. После 2014 года она принципиально прекратила петь на русском. Сегодня Тарабарова продолжает писать и петь песни, а еще она многодетная мама. Своего третьего малыша звезда родила уже во время полномасштабной войны.

Даша Астафьева

Да, модель Playboy и фаворитка Хью Хефнера, солистка когда-то популярной группы NIKITA, а теперь успешная блогерша и волонтер Даша Астафьева тоже начинала свой путь на "Фабрике звезд" в первом сезоне. Еще тогда она получила статус секс-символа проекта и завоевала огромную армию поклонников. Звезда снимает авторский кулинарный проект "Такі страви", в котором вместе с коллегами готовит для ВСУ.

Оля Цыбульская

Известная ныне певица победила на первой "Фабрике звезд". Она пела в дуэте с россиянином Александром Бодянским, ныне поддерживающим путинский режим. Сегодня Цыбульская продолжает выпускать песни и много гастролировать. Она также в 2014 году отказалась от русского языка, поэтому все ее хиты – украиноязычные.

Напомним, ранее мы писали, что в далеком 2008 году на проекте "Фабрика звезд-2" вспыхнула звезда по имени Борис Апрель. 17-летний парень в эпатажных образах сумел завоевать многотысячную армию поклонников, однако со временем надолго исчез с радаров. А вернулся в информационное пространство Борис Апрель, настоящая фамилия которого, кстати, Круглов, уже совсем в другом амплуа – трансгендерной женщины. О скандалах со звездой, ее трансформации и местонахождении – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL также писал об артистах, начавших свой путь на проекте "Караоке на Майдане". В подборку попали Тина Кароль, Виталий Козловский, Макс Барских и другие. Какими они были – смотрите в нашем материале.

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