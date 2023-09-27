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Как выглядели Макс Барских, Виталий Козловский и Тина Кароль во время участия в "Караоке на Майдане" в начале 2000-х. Видео

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
144
Как выглядели Макс Барских, Виталий Козловский и Тина Кароль во время участия в 'Караоке на Майдане' в начале 2000-х. Видео

20 лет подряд программа "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком в роли ведущего собирала у экранов многомиллионную аудиторию. Вместе с потенциальными участниками, которые собирались на центральных площадях разных городов, фанаты у телевизоров подпевали "Знову з мікрофоном на майдан прийшов я, знову всі співають радісно пісні..."

Программа не только развлекала зрителей, но и дала возможность проявить свой талант многим начинающим певцам. Свой путь на проекте начали Тина Кароль, Макс Барских, Виталий Козловский и другие. Об их выступлениях более чем 15-летней давности вспомним в материале OBOZREVATEL.

Тина Король

Как выглядели Макс Барских, Виталий Козловский и Тина Кароль во время участия в "Караоке на Майдане" в начале 2000-х. Видео
Видео дня

Сегодня она едва ли не самая известная украинская певица, а когда-то юная Таня Либерман (настоящее имя звезды) волновалась, стоя возле Игоря Кондратюка на шоу "Караоке на Майдане". Интересно, что уже тогда вокалистка представилась как Тина, а не Татьяна. Студентка первого курса Национального авиационного университета, которая планировала заниматься в будущем менеджментом и логистикой, пришла на проект в далеком 2005 году. Она попыталась покорить публику исполнением песни "Сладкий грех", однако так и не сумела – исполнительница проиграла.

Макс Барских

Как выглядели Макс Барских, Виталий Козловский и Тина Кароль во время участия в "Караоке на Майдане" в начале 2000-х. Видео

Многие думают, что Макс Барских впервые появился на украинском ТВ как участник второй украинской "Фабрики звезд", однако это не так. Его путь тоже начался в программе "Караоке на Майдане". Застенчивый парень из Херсона пришел попеть перед украинцами в 2007 году. Он, кстати, представился тогда своим настоящим именем – Николай Бортник. Студент рассказал, что учится на художника-дизайнера в Херсонском Таврическом лицее искусств. На проекте он исполнил песню Димы Билана Never Let You Go. И хотя одержать победу Николаю тоже не удалось, его выступление уже тогда покорило сердца многих слушательниц.

Виталий Козловский

Как выглядели Макс Барских, Виталий Козловский и Тина Кароль во время участия в "Караоке на Майдане" в начале 2000-х. Видео

Ныне Виталий Козловский не только успешный и узнаваемый певец, но и боец ВСУ. Именно благодаря "Караоке на Майдане" в далеком 2002 году начался его путь в украинском шоу-бизнесе. Впрочем, уже тогда он выступал на сцене. Правда, не как певец, а как танцор Русланы. Своим голосом и харизмой 17-летний Козловский поразил не только зрителей, но и Кондратюка, который впоследствии стал продюсером певца. И хотя в будущем их сотрудничество закончилось громким скандалом, под попечительством продюсера артист выпустил не один хит.

Дмитрий Каднай

Как выглядели Макс Барских, Виталий Козловский и Тина Кароль во время участия в "Караоке на Майдане" в начале 2000-х. Видео

Каднай также приобрел широкую популярность на "Фабрике звезд", однако начинал он на "Караоке на Майдане". 18-летний студент из Днепра пришел на шоу в 2007 году и спел хит легендарной группы Queen – The Show Must Go On. Уже тогда Дмитрий понимал, что работать по специальности не будет, а свяжет жизнь с музыкой, ведь даже в ракетном техникуме, где он учился, регулярно выступал в театре.

Alina Pash

Как выглядели Макс Барских, Виталий Козловский и Тина Кароль во время участия в "Караоке на Майдане" в начале 2000-х. Видео

Alina Pash была ученицей 11 класса, когда спела на "Караоке на Майдане". Это было в 2009 году. Девушка из Закарпатской области рассказала, что занимается вокалом, танцами, увлекается фотографией, любит учиться и гулять с друзьями. Школьница спела песню Ани Лорак "А дальше". Через шесть лет она пришла на "Х-Фактор", но это уже совсем другая история...

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядели звезды 90-х. В подборке мы сравнили архивные и современные фото Александра Пономарева, Павла Зиброва, Виктора Павлика, Олега Винника и других певцов. Посмотреть можно в нашем материале.

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