Как выглядели Макс Барских, Виталий Козловский и Тина Кароль во время участия в 'Караоке на Майдане' в начале 2000-х. Видео

20 лет подряд программа "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком в роли ведущего собирала у экранов многомиллионную аудиторию. Вместе с потенциальными участниками, которые собирались на центральных площадях разных городов, фанаты у телевизоров подпевали "Знову з мікрофоном на майдан прийшов я, знову всі співають радісно пісні..."

Программа не только развлекала зрителей, но и дала возможность проявить свой талант многим начинающим певцам. Свой путь на проекте начали Тина Кароль, Макс Барских, Виталий Козловский и другие. Об их выступлениях более чем 15-летней давности вспомним в материале OBOZREVATEL.

Тина Король

Сегодня она едва ли не самая известная украинская певица, а когда-то юная Таня Либерман (настоящее имя звезды) волновалась, стоя возле Игоря Кондратюка на шоу "Караоке на Майдане". Интересно, что уже тогда вокалистка представилась как Тина, а не Татьяна. Студентка первого курса Национального авиационного университета, которая планировала заниматься в будущем менеджментом и логистикой, пришла на проект в далеком 2005 году. Она попыталась покорить публику исполнением песни "Сладкий грех", однако так и не сумела – исполнительница проиграла.

Макс Барских

Многие думают, что Макс Барских впервые появился на украинском ТВ как участник второй украинской "Фабрики звезд", однако это не так. Его путь тоже начался в программе "Караоке на Майдане". Застенчивый парень из Херсона пришел попеть перед украинцами в 2007 году. Он, кстати, представился тогда своим настоящим именем – Николай Бортник. Студент рассказал, что учится на художника-дизайнера в Херсонском Таврическом лицее искусств. На проекте он исполнил песню Димы Билана Never Let You Go. И хотя одержать победу Николаю тоже не удалось, его выступление уже тогда покорило сердца многих слушательниц.

Виталий Козловский

Ныне Виталий Козловский не только успешный и узнаваемый певец, но и боец ВСУ. Именно благодаря "Караоке на Майдане" в далеком 2002 году начался его путь в украинском шоу-бизнесе. Впрочем, уже тогда он выступал на сцене. Правда, не как певец, а как танцор Русланы. Своим голосом и харизмой 17-летний Козловский поразил не только зрителей, но и Кондратюка, который впоследствии стал продюсером певца. И хотя в будущем их сотрудничество закончилось громким скандалом, под попечительством продюсера артист выпустил не один хит.

Дмитрий Каднай

Каднай также приобрел широкую популярность на "Фабрике звезд", однако начинал он на "Караоке на Майдане". 18-летний студент из Днепра пришел на шоу в 2007 году и спел хит легендарной группы Queen – The Show Must Go On. Уже тогда Дмитрий понимал, что работать по специальности не будет, а свяжет жизнь с музыкой, ведь даже в ракетном техникуме, где он учился, регулярно выступал в театре.

Alina Pash

Alina Pash была ученицей 11 класса, когда спела на "Караоке на Майдане". Это было в 2009 году. Девушка из Закарпатской области рассказала, что занимается вокалом, танцами, увлекается фотографией, любит учиться и гулять с друзьями. Школьница спела песню Ани Лорак "А дальше". Через шесть лет она пришла на "Х-Фактор", но это уже совсем другая история...

