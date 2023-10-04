От Бориса Апреля до Zi Faamelu: как выглядит трансгендерная певица, почему скандалила с Доманским и как убегала из Украины после 24 февраля

В далеком 2008 году на некогда популярном проекте "Фабрика звезд-2" (Новый канал) вспыхнула звезда по имени Борис Апрель. 17-летний парень в эпатажных образах сумел завоевать многотысячную армию поклонников, однако со временем надолго исчез с радаров. А вернулся в информационное пространство Борис Апрель, настоящая фамилия которого, кстати, Круглов, уже совсем в другом амплуа.

Так, певец сделал каминг-аут и признал себя трансгендерной женщиной, выбрав для себя псевдоним Анна Эйприл. Как менялась теперь уже Zi Faamelu, в какие скандалы попадала и где находится сейчас – расскажем в материале OBOZREVATEL.

Итак, начался путь артистки на проекте "Фабрика звезд-2", из которой выпустились также известные ныне звезды Макс Барских, Владимир Дантес, Светлана Тарабарова и другие. Апрель являлся одним из главных фаворитов публики. После шоу он активно гастролировал, записывал треки и получал музыкальные награды.

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В 2010 году на телеэкраны вышел проект "Фабрика. Суперфинал", в котором сошлись самые яркие участники из всех сезонов. Борис Апрель был среди них. Однако в этот раз фанатская любовь не спасла исполнителя от издевательств других участников, ведущих и даже наставников. Имя знаменитости все чаще ассоциировалось со скандалами. Один из них случился с ведущим Андреем Доманским.

Апрель тогда предстал перед аудиторией в необычном образе: вместо длинных белоснежных волос у него была короткая черная стрижка, а вместо ярких эпатажных костюмов – сдержанный наряд. После выступления с новой песней "Инкогнито" Апрель должен был дать комментарий Доманскому за кулисами. Ведущий поинтересовался, с чем связано изменение имиджа звезды. "Фабрикант" даже не дослушал вопроса и сказал: "Андрей, спасибо за все дерьмо, которое вы на меня вылили на этом проекте". Доманский же прервал конкурсанта и выдал: "Судя по тому, как вы выглядите, дерьмо пошло вам на пользу". После этого вокалист отказался разговаривать с шоуменом и покинул съемочную площадку, а ведущий вдогонку "пошутил", что Борису необходима помощь психиатра.

Из-за жестокой травли на проекте, в том числе со стороны Доманского, парень попал в больницу, где у него диагностировали "нервную анорексию".

После этого – долгие годы отсутствия в информационном пространстве и на сцене. О Борисе Апреле забыли и, как оказалось, он прекратил свое существование. Вместо него "родилась" Анна Эйприл. Бывший "фабрикант" совершил каминг-аут и стал трансгендерной женщиной.

"Будучи ребенком я не могла дать этому определение, но даже тогда я чувствовала себя девочкой, я хотела носить платья, иметь длинные волосы, делать то, что делают все нормальные девушки. Я взрослела с ощущением того, что все неправильно, что все должно бытьпо-другому, будучи мальчиком, в подростковом возрасте я боялась говорить о своих чувствах родителям и друзьям, я жила в страхе быть отвергнутой, в страхе, что мне могут причинить боль только за то, кто я такова. Последствия: неуверенность в себе, замкнутость. О том, что я трансгендер, позже узнали мама и мои близкие друзья", – прокомментировала Эйприл свои изменения.

Однако грандиозное возвращение в шоу-бизнес и творчество произошло уже четыре года спустя, в 2018-м. Сделала это певица на проекте "Голос країни-8". Правда, уже под другим псевдонимом – Зианджа.

"Я исчезла, потому что моя нервная система не справлялась с критикой. Я не пела 10 лет. Это очень долго. Я очень скучала по зрителям", – рассказала тогда на слепых прослушиваниях исполнительница.

Зианджа спела на кастинге трек Smashed into you Бейонсе и смогла развернуть все четыре судейских кресла. Однако и в этот раз артистка долго не задержалась на сцене. После ее грандиозного возвращения, конечно, начались бесконечные приглашения на интервью и предложения выступлений, однако певица снова исчезла.

В 2020 году артистка снова меняет псевдоним, на этот раз на Zi Faamelu. Кроме имени, меняется и имидж знаменитости. Длинные рыжие волосы, яркий макияж и сексуальные наряды исчезают. Вместо них – светлая короткая стрижка, нежные и хрупкие образы, стильные, но довольно скромные аутфиты.

Заметно, что артистка до сих пор ищет себя и свой стиль. Однако напоминает она о себе не "вкусными" релизами и новыми клипами, а скорее скандалами и постоянными разбирательствами с "прошлым".

Так, в начале 2022 года Zi Faamelu сделала громкое заявление против своей экс-наставницы Наталии Могилевской. Она обвинила певицу и продюсера в травле, а также умышленной порче ее карьеры. Zi Faamelu вспомнила, как звезда возила ее к психиатру с целью изменить ее сексуальную ориентацию. Именно поэтому в прошлом Борис Апрель обрезал свои белые волосы, покрасил их в черный и начал носить "более мужскую" одежду – все, чтобы после "помощи" Могилевской и врача, походить на среднестатистического гетеросексуального мужчину. Был еще ряд обвинений в гомофобии и буллинге из-за внешности, на которые народная артистка Украины вскоре ответила.

Сначала Могилевская заявила, что у "Бориса Апреля не сложилась музыкальная карьера и он ищет виновных". Но впоследствии сделала новое заявление: "Зи Фамела, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся, и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно винить меня в буллинге за полноту. Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худевший".

Другой скандал с Zi Faamelu разразился уже после полномасштабного вторжения. Тогда певица пыталась уехать за границу, однако не могла этого сделать, ведь по документам она – мужчина, а мужчины в военное время по закону должны оставаться в стране.

Знаменитость, находясь на границе, комментировала: "Я стараюсь сделать что-то, чтобы мне помогли и вытащили отсюда. Мне здесь угрожает опасность! Меня называют здесь "Боречка". "Боречка, что ты сюда пришел? Мы сейчас тебя возвращаем назад". Я не знаю, что делать. Мне срочно нужна помощь, потому что здесь все настроены трансфобно и гомофобно".

Впрочем, со временем звезда сообщила фанам, что все же смогла покинуть Украину "альтернативным путем". Она переплыла Дунай и попала в Румынию. Zi Faamelu рассказывала, что едва не утонула. После этого украинка попала в Германию, где получила статус беженки.

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