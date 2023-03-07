Коля Серга назвал номер бригады расстрелянного оккупантами пленного защитника Украины и их красноречивый девиз

Известный музыкант и ведущий Коля Серга, защищающий Украину от оккупантов в рядах ВСУ, назвал бригаду подло застреленного украинского защитника. Видео со зверским убийством пленного воина накануне шокировало весь цивилизованный мир, но его имя до сих пор остается тайной.

Видео дня

Впрочем, артист уверен, что героической смертью погиб боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом он написал в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коля Серга также обратил внимание подписчиков на красноречивый девиз этой бригады. Как известно, бойца ВСУ расстреляли после слов "Слава Украине!"

"Это воин 72-й бригады Черных Запорожцев. Девиз бригады – "Украина или смерть". Девиз, написанный кровью", – говорится в stories.

Он также добавил рисунок павшего бойца, который ему посвятили после смерти. Стоит отметить, что на официальной странице в Facebook воины 72-й бригады имени Черных Запорожцев разместили пост в честь павшего героя, однако не подтвердили, что он служил именно с ними.

Ранее в сети распространялось предположение, что погибший герой – воин 72-й бригады на позывной "Магнит", однако эту версию опровергли.

Напомним: 6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот сказал: "Слава Украине!"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Со своей стороны, россияне разразились истерикой, выдвигая собственные версии преступления.

Офис Генпрокурора Украины начал расследование, а в сети в это время объявили денежное вознаграждение за имена убийц пленного военного. Эта сумма постоянно увеличивается.

Как писал OBOZREVATEL, хэштег "Слава Україні!" за несколько часов возглавил мировые тренды Twitter. На расстрел украинского героя, без страха смотревшего в глаза смерти, отреагировали известные деятели, политики, журналисты и лидеры мнений.

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