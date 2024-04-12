Коллега Эми Уайнхауз рассказал о разговоре с певицей за несколько часов до ее трагической смерти

Близкий друг и коллега известной певицы Эми Уайнхауз Дэйл Дэвис рассказал о последнем разговоре с артисткой перед ее смертью. Он долгое время был "любимым человеком" звезды, ведь занимал должность ее концертного директора.

Дэвис вспоминает, как все произошло в июле 2011 года, пишет The Sun. По подсчетам Дейла, они сыграли вместе около 170 концертов, последним было отчаянное выступление певицы на открытой площадке в Белграде, за месяц до трагедии. "Этот последний концерт был моим самым тяжелым вечером на сцене, – говорит он. – Все это было определенным шоком".

"Мне кажется, в то время мы знали, что это конец с точки зрения Эми, которая пела эти песни. Через пять или шесть лет они ей надоели", – отмечает музыкант. Дейл добавляет, что до Сербии было "много отмен выступлений".

Ей оставалось сделать всего один шаг, чтобы стать счастливой, вспоминает друг. Последний разговор Эми и Дейла состоялся по телефону через шесть недель после катастрофического шоу. Коллега рассказал, что общался с Уайнхауз в 23:30, за три часа до того, как она в последний раз легла спать.

По его словам, артистка была в хорошем настроении. Она сказала ему, что только что смотрела свое выступление на YouTube. Звезда спросила, может ли она наконец-то петь, на что Дейл ответил: "Ты – самая лучшая!" "Я рад, что она легла спать с этой мыслью. Она была очень скромной", – вспоминает он.

Известно, что 23 июля 2011 года Эми Уайнхауз обнаружили мертвой в ее доме в Кемдене, в северной части Лондона. Причиной трагедии следствие определило алкогольную интоксикацию. Возле певицы были найдены две бутылки от водки.

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