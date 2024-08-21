Кого из украинских артистов могут лишить государственных наград за поддержку России. Список

Накануне Верховная Рада приняла за основу законопроект №11410, предусматривающий лишение государственных наград предателей, поддержавших Россию в войне. По приговору суда или решению СНБО звезд-путинистов будут лишать звания народных и заслуженных артистов.

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Законопроект также коснется тех, кто осужден за тяжелые или особо тяжелые преступления или преступления против основ нацбезопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. OBOZ.UA собрал список предателей, которые, несмотря на свое происхождение, стали рупором прогапанды.

Ани Лорак – Народная артистка Украины

Певица родом из Черновицкой области активно продолжает строить карьеру в РФ. В 2022 году она не осудила полномасштабное вторжения россиян в Украину, а в октябре того же года попала в санкционные списки СНБО. По информации пропагандистских медиа, в марте 2024 года Лорак подала на российское гражданство.

Таисия Повалий – Народная артистка Украины

Уроженка Киева Таисия Повалий считает геноцид украинцев и войну "спасением таких, как она". Певица с красным паспортом поддерживает так называемую "СВО" и заявляет в интервью российским медиа о том, что на Родине ее "уничтожали". В 2024 году СБУ заочно сообщила Повалий подозрение в призывах к агрессивным боевым действиям, оправдании вооруженной агрессии и коллаборационной деятельности.

Любовь Титаренко – Заслуженный деятель искусств Украины

Актриса-путинистка, основавшая Киевский Драматический театр "Браво", активно участвует в антиукраинской пропаганде и отрицает российскую агрессию в отношении Украины.

Рублева Ружена – Заслуженная и Народная артистка Украины

В 2022 году певица-вокалистка из Херсона Рублева Ружена принимала участие в концерте-митинге в Москве, который прославлял аннексию украинских территорий. Весной 2024 года Ровенский городской суд приговорил коллаборантку к 10 годам лишения свободы.

"Кролики" Моисеенко Владимир и Данилец Владимир – Народные артисты Украины

Юмористический дуэт "Кролики" Моисеенко Владимир и Данилец Владимир все еще имеют звание народных артистов, несмотря на игнорирование войны и продолжение карьеры на телевидении в РФ. В 2022 году комики пожаловались, что их "травили" в Украине, а на концерты вообще приносили коктейли Молотова. Внесены в базу "Миротворец" за поддержку аннексии Крыма.

Лелеко Наталья – Народная артистка Украины

Певица из Херсона с 2017 года поддерживала фестивали, финансируемые фондом "Русский мир", которые проводились в оккупированном Крыму. По имеющимся данным, в 2023-м Лелеко принимала участие в мероприятиях, организаторами которых были оккупационные власти в Херсонской области.

Гамаюнов Евгений – Заслуженный артист Украины

Актер Евгений Гамаюнов играл в Херсонском театре, пока его не уволили в 2022 году – артист сотрудничал с оккупационными властями.

Стоит отметить, что не только у украинцев есть государственные награды. Российские звезды также имеют звание, среди них:

Игорь Крутой – народный артист Украины.

Александр Малинин – Народный артист Украины.

Илья Резник – народный артист Украины.

Владимир Бортко – народный артист Украины.

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