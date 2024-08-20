Молодые Ротару, Билык и Пономарев. Звезда 90-х Астрая показала потрясающее раритетное фото, которого никто не видел

Одна из самых популярных певиц 90-х Астрая показала архивное фото многолетней давности, ранее нигде не публиковавшееся. На снимке можно увидеть в окружении представителей политической элиты – тогдашнего президента Леонида Кучмы, главы его администрации Евгения Кушнарева, руководителя Киева Александра Омельченко – ведущих украинских артистов.

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На фото присутствуют – София Ротару, Ирина Билык, Александр Пономарев, Василий Зинкевич, Виталий Белоножко, Любовь и Виктор Анисимовы, телеведущие Александр Сафонов и Василий Илащук. Астрая, которая тоже изображена на фото, поделилась снимком с OBOZ.UA во время интервью для нашей редакции.

"Это фото было сделано во время Всеукраинского фестиваля "Песенный вернисаж", – прокомментировала по нашей просьбе Астрая. – Это был один из первых конкурсов современной песни на нашей эстраде. Его отец – легендарный режиссер Борис Шарварко. Фото 1996 или 1997 года".

На вопрос, дружили ли между собой артисты в те времена, Астрая ответила: "Тогда все, как и сейчас, дружили в основном своими кругами. Кто с кем ездил на гастроли, выступал вместе в концертах – с тем и был поближе. Время от времени слышу разговоры о том, что София Ротару в компаниях коллег вела себя немного отстраненно и даже свысока. Нет, это не так. Она очень дружелюбно относилась к коллегам, особенно к молодежи".

"Мой тогдашний муж, композитор Геннадий Татарченко являлся автором ее песен. Как-то мы приходили по приглашению к ней в отель, он показывал новые работы, – продолжает Астрая. – Превосходства я от нее никогда не чувствовала, хотя в то время она была звездой огромного масштаба. Мне она запомнилась очень простой и приветливой".

"Я тогда дружила с Белоножками, Зибровым, Матвийчуком – мы много вместе гастролировали, – добавляет артистка. – А чтобы кто-то не здоровался в шоубизнесе, отказывался общаться – это уже позже пришло. В то время такого не было. Тогда царило уважение, культура и благодарность зрителю. Еще, к слову, разглядела на фото Нину Шестакову, она работала какое-то время на бэк-вокале у Софии Михайловны, а затем стала самостоятельной певицей. Народной артисткой Украины. Мой муж тоже для нее писал песни, поэтому я ее очень хорошо помню".

Полное интервью с Астраей читайте на с OBOZ.UA завтра, 21 августа.

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