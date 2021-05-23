Кого и как на Евровидении-2021 поддержали украинские зрители и жюри: опубликованы баллы

Финал Евровидения-2021, который накануне прошел в Роттердаме (Нидерланды) собрал множество поклонников и зрителей, которые очень охотно поддерживали своих фаворитов. Активно подключились к этому процессу и украинцы.

Правила песенного конкурса не позволили голосовать за группу Go_A, которая эффектно представила на нем Украину, поэтому sms граждане отправляли за других. OBOZREVATEL узнал, участникам каких стран отдали баллы украинцы-зрители и члены жюри.

Как известно, в ходе голосования результаты от профессионального жюри и зрителей значительно отличались. Сначала первую строчку в таблице финалистов занимала Швейцария, но после подсчета всех баллов победу одержала группа Måneskin, представлявшая Италию.

Украинские исполнители Go_A получили пятое место. Тем временем зрители Евровидения из Украины наибольшее количество своих голосов отдали именно итальянцам. Также украинцы активно голосовали за других лидеров – Швейцарию, Францию и Исландию.

Примечательно, что несмотря на российскую агрессию и войну, которая продолжается на Донбассе, наши граждане оценили и выступление представительницы РФ Manizha – ей они отдали 4 балла.

Голоса на Евровидении-2021 от украинских зрителей:

Италия – 12 баллов;

Литва – 10 баллов;

Финляндия – 8 баллов;

Швейцария – 7 баллов;

Исландия – 6 баллов;

Франция – 5 баллов;

Россия – 4 балла;

Азербайджан – 3 балла;

Швеция – 2 балла;

Бельгия – 1 балл.

В состав профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления конкурсантов, вошли певец Александр Пономарев, продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, реп-исполнитель Alyona Alyona, певицы Илария и ALLOISE. Решение украинских зрителей и судей относительно лидера Евровидения-2021 было одинаковым – итальянцам наше жюри отдало 12 баллов.

Оценка украинского профессионального жюри на Евровидении-2021:

Италия – 12 баллов;

Франция – 10 баллов;

Швейцария – 8 баллов;

Израиль – 7 баллов;

Бельгия – 6 баллов;

Мальта – 5 баллов;

Исландия – 4 балла;

Азербайджан – 3 балла;

Португалия – 2 балла;

Норвегия – 1 балл.

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