Кого и как на Евровидении-2021 поддержали украинские зрители и жюри: опубликованы баллы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
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Евровидение-2021

Финал Евровидения-2021, который накануне прошел в Роттердаме (Нидерланды) собрал множество поклонников и зрителей, которые очень охотно поддерживали своих фаворитов. Активно подключились к этому процессу и украинцы.

Правила песенного конкурса не позволили голосовать за группу Go_A, которая эффектно представила на нем Украину, поэтому sms граждане отправляли за других. OBOZREVATEL узнал, участникам каких стран отдали баллы украинцы-зрители и члены жюри.

Как известно, в ходе голосования результаты от профессионального жюри и зрителей значительно отличались. Сначала первую строчку в таблице финалистов занимала Швейцария, но после подсчета всех баллов победу одержала группа Måneskin, представлявшая Италию.

Группа Måneskin – победитель Евровидения-2021

Украинские исполнители Go_A получили пятое место. Тем временем зрители Евровидения из Украины наибольшее количество своих голосов отдали именно итальянцам. Также украинцы активно голосовали за других лидеров – Швейцарию, Францию и Исландию.

Примечательно, что несмотря на российскую агрессию и войну, которая продолжается на Донбассе, наши граждане оценили и выступление представительницы РФ Manizha – ей они отдали 4 балла.

Голоса на Евровидении-2021 от украинских зрителей:

  • Италия – 12 баллов;

  • Литва – 10 баллов;

  • Финляндия – 8 баллов;

  • Швейцария – 7 баллов;

  • Исландия – 6 баллов;

  • Франция – 5 баллов;

  • Россия – 4 балла;

  • Азербайджан – 3 балла;

  • Швеция – 2 балла;

  • Бельгия – 1 балл.

Результаты

В состав профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления конкурсантов, вошли певец Александр Пономарев, продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, реп-исполнитель Alyona Alyona, певицы Илария и ALLOISE. Решение украинских зрителей и судей относительно лидера Евровидения-2021 было одинаковым – итальянцам наше жюри отдало 12 баллов.

Украинское жюри

Оценка украинского профессионального жюри на Евровидении-2021:

  • Италия – 12 баллов;

  • Франция – 10 баллов;

  • Швейцария – 8 баллов;

  • Израиль – 7 баллов;

  • Бельгия – 6 баллов;

  • Мальта – 5 баллов;

  • Исландия – 4 балла;

  • Азербайджан – 3 балла;

  • Португалия – 2 балла;

  • Норвегия – 1 балл.

Go_A на Евровидении-2021

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