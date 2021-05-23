Кого и как на Евровидении-2021 поддержали украинские зрители и жюри: опубликованы баллы
Финал Евровидения-2021, который накануне прошел в Роттердаме (Нидерланды) собрал множество поклонников и зрителей, которые очень охотно поддерживали своих фаворитов. Активно подключились к этому процессу и украинцы.
Правила песенного конкурса не позволили голосовать за группу Go_A, которая эффектно представила на нем Украину, поэтому sms граждане отправляли за других. OBOZREVATEL узнал, участникам каких стран отдали баллы украинцы-зрители и члены жюри.
Как известно, в ходе голосования результаты от профессионального жюри и зрителей значительно отличались. Сначала первую строчку в таблице финалистов занимала Швейцария, но после подсчета всех баллов победу одержала группа Måneskin, представлявшая Италию.
Украинские исполнители Go_A получили пятое место. Тем временем зрители Евровидения из Украины наибольшее количество своих голосов отдали именно итальянцам. Также украинцы активно голосовали за других лидеров – Швейцарию, Францию и Исландию.
Примечательно, что несмотря на российскую агрессию и войну, которая продолжается на Донбассе, наши граждане оценили и выступление представительницы РФ Manizha – ей они отдали 4 балла.
Голоса на Евровидении-2021 от украинских зрителей:
Италия – 12 баллов;
Литва – 10 баллов;
Финляндия – 8 баллов;
Швейцария – 7 баллов;
Исландия – 6 баллов;
Франция – 5 баллов;
Россия – 4 балла;
Азербайджан – 3 балла;
Швеция – 2 балла;
Бельгия – 1 балл.
В состав профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления конкурсантов, вошли певец Александр Пономарев, продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, реп-исполнитель Alyona Alyona, певицы Илария и ALLOISE. Решение украинских зрителей и судей относительно лидера Евровидения-2021 было одинаковым – итальянцам наше жюри отдало 12 баллов.
Оценка украинского профессионального жюри на Евровидении-2021:
Италия – 12 баллов;
Франция – 10 баллов;
Швейцария – 8 баллов;
Израиль – 7 баллов;
Бельгия – 6 баллов;
Мальта – 5 баллов;
Исландия – 4 балла;
Азербайджан – 3 балла;
Португалия – 2 балла;
Норвегия – 1 балл.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинская группа Go_A подорвала зрителей своим эффектным выступлением и даже стала второй по итогам зрительского голосования на Евровидении-2021.
О том, каким был финал песенного конкурса в этом году, можно почитать здесь, а с итогами ознакомиться по этой ссылке.