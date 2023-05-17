'Когда в доме преступник, пришедший убивать, одна гуманитарная помощь не спасет': Елена Зеленская мощно выступила в Сеуле

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на конференции "Азиатское лидерство. Эра турбулентности: путь к сотрудничеству и инновациям" в Сеуле, Южная Корея, с мощной речью. Жена украинского лидера обратилась к союзникам с призывом остановить убийства украинцев.

Видео дня

Елена Зеленская заявила, что украинские города, как и корейские, смогут восстановиться после бомбардировок. Фотографии появились на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мне часто приходится рассказывать миру, что переживает Украина из-за российского нападения. Но народу Республики Корея объяснять это не надо. Из тяжелой истории ХХ века он помнит, что значит бороться за жизнь и свободу. Знает, что такое жить рядом с опасным северным соседом с ядерным оружием", – сказала первая леди.

Елена Зеленская выступила перед ведущими политиками, а также экспертами региона и мира, ежегодно собирающимися для обсуждения глобальных проблем. Одной из тем был российский терроризм в Украине.

"Мы благодарны президенту Юну за его недавние слова – что только гуманитарной помощи может быть мало, когда убивают мирное население. Это мудрое понимание: когда в доме преступник, пришедший убивать жителей, – одна только гуманитарная помощь не спасет. Прежде всего необходимо остановить убийства", – заявила украинка.

Первая леди обратилась к Корее за средствами защиты для украинских территорий, в частности, многострадальной Херсонщины. Елена Зеленская также добавила, что именно сейчас решается судьба безопасности для всех стран, ведь каждый потенциальный захватчик должен понять, что проиграет, как это будет с Россией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Зеленская, которая воспитывает двоих детей – 18-летнюю Сашу и 10-летнего Кирилла – поздравила украинок с Днем матери. В трогательном посте супруга президента Украины рассказала, как изменилась жизнь украинских мам после полномасштабного вторжения России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!