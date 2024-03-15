'Когда уже нажрется тот дьявол?!' Украинские звезды с болью и ненавистью отреагировали на ракетную атаку России по Одессе

Днем 15 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли серию ракетных ударов по Одессе. Известно по меньшей мере о 55 раненых и 16 погибших, среди которых – фельдшер и спасатель ГСЧС, работавшие на месте одного из прилетов. Украинские знаменитости уже активизировали свои соцсети, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также в очередной раз напомнить интернет-пользователям простую истину: Россия – государство-террорист, которое заслуживает исключительно на уничтожение.

Эмоциональные сообщения и Stories представители шоубиза публикуют на своих страницах в Instagram. OBOZ.UA собрал некоторые из реакций в одном материале.

MamaRika

Певица выразила соболезнования близким погибших и пострадавших, описав события в Одессе как "просто жесть" Эта ракетная атака по городу выдалась особенно нервной для звезды, ведь в Одессе вместе с бабушкой и дедушкой по папиной линии сейчас находится ее маленький сын.

"Там сейчас наш Давидик, у родителей Сергея. Они в порядке, слава Богу. Когда мы сможем жить нормально? Когда?!" – выразила свою боль MamaRika.

Даша Астафьева

Певица, модель и ведущая подобрала меткие слова, описав Россию как "пидострану", а россиян – как "недонацию".

Она эмоционально написала: "Очередной теракт в Одессе от пидостраны соседа... Надеюсь, когда-нибудь наступит момент, и все к одному, и захватчики, и отсиживающиеся будут отвечать до конца существования недонации. Мои соболезнования пострадавшим и благодарность всем, кто спасает и борется против сплошного зла".

Ольга Сумская

Актриса, как и многие украинцы, не смогла подобрать много точных слов, чтобы выразить всю ту боль и отчаяние, которые заполняют сердце от просмотра сегодняшних новостей из Одессы. Поэтому, показав фото с места прилета, она лаконично написала: "Одесса сейчас! Ужас".

Леся Никитюк

Ведущая Леся Никитюк была еще более лаконична. На черном фоне она оставила надпись "Одесса" с изображением разбитого сердца.

KISHE

Украинский музыкант обнародовал на своей странице серию жутких фото и видео с места прилета в Одессе, оставив в описании мощные слова. Он написал: "Одного Белгорода вам, с*ки, будет мало! Снова Одесса. Снова раненные. Снова разрушенные дома и жизни. Уже 14 погибших и 46 раненых (сейчас 16 погибших и 55 раненых – ред.). И эти чудовища ударили второй волной ракет, когда после первого попадания на месте были спасатели/ Эти падлы смеют говорить, что "Одесса русский огород, возвращайся в родную гавань"? ЙБРСНЯ"

KOLA

Эмоциональный спич получился и у певицы KOLA, которая не только выразила свою боль от событий в Одессе, но и обратилась к миру, что безразлично наблюдает за бесчеловечным российским террором.

"Реки крови... Когда уже нажрется тот дьявол? Когда мир уже что-то сделает, а не просто будет говорить? Когда же вы нажретесь! Ироды! Когда мир отреагирует?" – высказала мнение каждого украинца артистка.

Константин и Влада Либеровы

Константин и Влада Либеровы – супруги знаменитых фотографов из Одессы. Сегодня их родной город, как и много раз до этого, утопает в крови невинных земляков из-за российского террора.

Показав видео с места событий, Либеровы мощно прокомментировали: "Одесса сейчас. Реки крови. Повсюду тела погибших мирных жителей. Это откровенный террор, с которым ежедневно сталкивается украинский народ. Пожалуйста, не молчите. Перепостите это видео. Покажите его своим друзьям. Не молчите. Не терпите терроризм!"

Алексей Суханов

Не смог промолчать и ведущий родом из России, который навсегда отрекся от родины и получил украинское гражданство, Алексей Суханов. Он обратился к своим бывшим соотечественникам-убийцам и оккупантам с надеждой, что им когда-нибудь придется пережить на себе весь тот ужас, который сейчас переживают украинцы.

"Нет ни слов, ни сил что-то писать о тех гнидах... Лучше о справедливости! Я очень хочу, чтобы вы почувствовали на себе и пережили до каждой секунды все то, что годами переживает Украина! Иначе и лучше вас, паскуды, ничто не сможет вылечить!" – резко высказался ведущий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что знаменитая российская певица Алла Пугачева отреагировала на видео своей украинской коллеги Натальи Могилевской из Кривого Рога в день российского ракетного обстрела. Народная артистка Украины должна была давать концерт в городе, однако серия громких взрывов, а впоследствии и попадание в жилые многоэтажки, из-за которых пострадали по меньшей мере 43 человека и погибли пятеро, заставили звезду отменить мероприятие. Примадонна эмоционально написала ей.

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