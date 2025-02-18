'Когда кажется, что дно пробито, появляется Волошин': блогер, сбежавший на Бали, спел о тоске по 'неньке' и сразу пожалел

Блогер Александр Волошин, сбежавший на Бали после массового хейта украинцев, запланировал выпустить песню, однако пожалел о своем решении. Он спел о тоске по Украине, что снова не понравилось обществу.

Видео дня

Более того, трек выпустить блогер собирался в годовщину полномасштабного вторжения России – 24 февраля. Отметим, что чаще всего артисты выбирают именно пятницу для своих релизов, а не понедельник, как в случае с Волошиным. Из-за циничной песни украинцы засыпали знаменитость хейтом, что заставило его задуматься, стоит ли выпускать трек.

Песня называлась "Ненько" и адресовалась Украине. Блогер пел о своей печали из-за того, что находится далеко от Украины. С позитивом на релиз из звезд шоу-бизнеса отреагировала только блогер Алина Шаманская и актриса Наталья Денисенко.

А вот подписчики Волошина засыпали его гневными комментариями:

"Давай дуэт с Винником".

"Неньку защищают, а не убегают".

"Не унывай там, выпей коктейля что ли".

"Вот кринж. Тебе глоток свежего воздуха отправить?"

"Вы хотя бы постеснялись. Как вам "трудно" – а ребятам в плену не тяжело? Бедный-несчастный".

"Чувак незаконно пересек границу, свалил с Украины и поет песни об аисте. Настоящий патриот любит Украину на расстоянии в безопасности".

"Когда кажется, что дно пробито, появляется Волошин с лопатой".

После очередного массового хейта Александр Волошин вышел на связь и поинтересовался, следует ли выпускать эту песню. Он теперь не знает, оскорбит ли трек военнослужащих и пленных, поэтому решил прокоммуницировать с аудиторией.

"Мне не принципиально. Я могу это не выпускать, если это действительно затрагивает военных, если это действительно затрагивает каким-то образом военнопленных, и это кому-то делает неприятно. Вообще совершенно в этой ситуации нет какой-то определенной позиции, что мне нужно, чтобы эта песня была. Я делаю для людей, если люди скажут выпустить, я буду выпускать. Если они скажут "не надо, это п*здец" – значит так и будет", – объяснил блогер.

Напомним, после российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве Александр Волошин собирал средства на нужды пострадавших, однако получил немало заявлений от украинцев о якобы похищении полученных денег. Через некоторое время инфлюенсер удалил свои соцсети, но выпустил видеообращение, в котором рассказывал, кто на самом деле, по его мнению, в стране "предатель". На фоне нашумевшего видео Волошин покинул Украину.

Он отмечал, что вернется на Родину только после смены политической системы, однако его дети будут проживать в Европе или Америке. Однако недолго он находился в пределах 5 тысяч километров от Украины и уехал на отдых на Бали, а позже заявил, что остается там жить.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий Анатолич прошелся по Волошину и другим беглецам, которые учат жить украинцев. 40-летний шоумен отметил, что слышать подобные высказывания от людей, которые нарушили закон и выехали за границу, очень странно, поэтому, по его мнению, они должны закрыть рот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!