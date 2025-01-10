Ведущий Анатолий Анатолич, не подбирая слов, прошелся по блоггерам-беглецам Александру Волошину и Дмитрию Евтушенко, которые недавно выпустили совместный подкаст, где пожаловались на большое количество негатива от украинцев и решили поучить сограждан, как правильно жить. 40-летний шоумен отметил, что слышать подобные высказывания от людей, которые нарушили закон и выехали за границу, очень странно, поэтому, по его мнению, они должны закрыть рот.

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Своими эмоциями знаменитость поделился на странице в Instagram. Он добавил, что полностью поддерживает свободу слова, однако не может нормально реагировать, когда видит откровенную "популяризацию беззакония".

"Когда два блоггера, который сбежали из страны, собираются, чтобы записать подкаст и рассказать, как к ним плохо относятся в стране, из которой они свалили, – сюр какой-то", – написал ведущий.

Однако деятельность Волошина и Евтушенко в информационном пространстве настолько задела Анатолия Анатолича, что он не смог обойтись кратким текстом, обнародованным в соцсетях. Шоумен вышел в разговорные stories, где, не сдерживая эмоций, высказался о беглецах.

"Так называемые блоггеры, которые всю свою жизнь зарабатывают на украинцах, что Волошин, что Евтушенко. И вот они оставляют всю свою аудиторию здесь в Украине и уезжают в Таиланд или куда, чтобы потом записывать блоги, какие все плохие. И мы, вероятно, из-за этого с*бались из страны, а не потому, что мы ухилянты, взяточники и нарушители закона. Какие-то удивительные выводы. И кто-то им пишет: "Пацаны, молодцы". Ну это какой-то сюр. Я вообще думаю, что все, кто выехали из страны и сидят за границей должны завалить еб*чку и не имеют права вообще никак влиять на жизнь внутри страны. Хотите донатить – пожалуйста, а вот влиять на жизнь – идите в ср*ку", – сказал знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что делом о бегстве Волошина занялась полиция.

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