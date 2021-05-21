Когда финал Евровидения 2021: дата и время

Гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме в субботу, 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определилось в ходе полуфиналов 18 и 20 числа.

OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

ВО СКОЛЬКО СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЯ 2021

Трансляцию финала конкурса Евровидение 2021 в Украине покажут на телеканалах СТБ и UA: Первый в 22.00.

В финал прошли следующие страны: Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Также автоматически в финал прошли страны-основатели Евровидения: Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия. К ним присоединилась страна-победитель прошлого конкурса – Нидерланды .

Отметим, что Украина стала единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. Украина дважды ставала победительницей – в 2004 году (Руслана) и в 2016 (Джамала).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 18 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. По результатам голосования, представители Украины группа Go_A заняла последнее, десятое место в списке финалистов.