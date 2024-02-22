'Когда будут хиты на русском?' Хливнюк матом ответил на нелепый вопрос журналистки и вызвал истерический смех в зале

Украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс", а ныне волонтер и военнослужащий ВСУ, Андрей Хливнюк нецензурно высказался на вопрос журналистки DW о возвращении русскоязычных песен в репертуар. Ее обращение было настолько несуразным, что во время одного из своих концертов Дронотура артист решил увековечить свой ответ.

Его позицию к песням на русском языке радостно восприняла аудитория, присутствовавшая на концерте, что и заметно с видео, опубликованное в Instagram. Публика истерически смеялась над метафорами певца, тем самым поддерживая его высказывания. Своей речью Хливнюк дал понять, что положительно относится ко всем этническим группам Украины, а источник ненависти находится за границами нашего государства.

"Добрые люди, которые сегодня здесь собрались, они в принципе космополитичны, как мне кажется. Украина многонациональное государство, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы. Под рашистской п*дерацией мы подразумеваем просто определенную территорию, которая оказалась под властью свирепых упыр*й, конч*ных дебилов", – начал свою речь Хливнюк.

Певец заявил, что не отказывался от своих давних русскоязычных песен, но сможет спеть только после того, как российский режим исчезнет полностью.

"Меня с DW девочка спрашивала, когда наступит то время, когда вы споете снова свои русскоязычные классные песни. Мы их любим. Та без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение наф*г того Кремля. Россияне нанизывают головы и ср*ки этих долбой*бов прямо на шпажки. И пожалуйста, будет все, что вы хотите", – резко высказался он.

Политическую позицию волонтера разделила и публика, которая была на концерте. Сначала некоторые выкрикивали слова-поддержки, а потом все посетители сразу поддержали певца громким криком, а иногда и смехом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Хливнюк предполагал, сколько еще будет продолжаться война России с Украиной. Его прогнозы неутешительны.

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