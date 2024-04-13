Клоун Юрий Куклачев попал в реанимацию после призывов бомбить Европу и США: он боялся поражения РФ и рабства

Популярный российский клоун и Z-патриот Юрий Куклачев был госпитализирован при смерти после своего концерта в Москве. Артист, который призывал РФ бомбить мирные европейские и американские города, а также боялся поражения России, пережил инфаркт и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Как рассказал его сын Дмитрий, врачи не дают никаких прогнозов. Клоуна прооперировали и оставили в больнице. Об этом написали российские СМИ.

"Вчера Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в Москве. Сначала подумали, что это просто защемление нерва, но ситуация оказалась гораздо серьезнее. Дрессировщика госпитализировали и ночью прооперировали", – написали пропагандисты.

Интересно, что средства, заработанные за это выступление, 75-летний Куклачев хотел передать семьям погибших и пострадавших россиян во время теракта в "Крокус Сити Холл". Именно после стрельбы в ТРЦ он заговорил о "отмщении Западу и Европе".

"Атака террористов наглядно показала, с кем мы боремся во время "СВО"... Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут имплантировать у нас чипы, чтобы мы были их рабами", – заявлял шут Кремля.

Сын Куклачева рассказал, что операция прошла успешно, но путинист находится в стабильно тяжелом состоянии. "Врачи никогда не дают хороших или плохих прогнозов, врачи делали все, что могли", – сказал он.

Напомним, Куклачев выступал в аннексированном Россией Крыму, за что был внесен в базу "Миротворца".

"Пропаганда войны. Пропаганда российского фашизма и нацизма. Публичная поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Участие в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников, участвовавших в убийствах мирных граждан Украины", – говорится в его "досье".

К слову, с 75-летием Куклачева поздравил российский диктатор Владимир Путин, отметив его "значительный вклад в развитие циркового искусства".

Ранее OBOZ.UA писал, что бойфренд украинской певицы-предательницы Ани Лорак отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", вспомнив Украину. Исаак заявил, что "в нашем мире столько ненависти и нетерпимости" и что он якобы "сочувствует" Украине и, конечно же, России, а также другим странам, которых "коснулось насилие".

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