Клопотенко впервые рассекретил тайный роман со звездой 'МастерШефа' Песковой и объяснил, почему их отношения трижды обрывались

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко впервые заговорил о своем секретном романе с финалисткой шестого сезона шоу "МастерШеф" Екатериной Песковой. По словам кулинарного эксперта, он трижды пытался выстроить романтические отношения с коллегой, однако ничего не сложилось, ведь они не смогли до конца разобраться в своих чувствах.

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Об этом шеф-повар рассказал в интервью на YouTube канале Алины Доротюк. Он отметил, что не готов вдаваться в подробности своей личной жизни, чтобы не обидеть кондитера.

По словам Евгения Клопотенко, он познакомился с Екатериной Песковой при ее участии в "МастерШеф". Коллеги по цеху довольно быстро нашли общий язык, так что трижды пытались построить хорошие отношения, однако, к сожалению, ничего не получилось. Ресторатор отметил, что ему максимально комфортно проводить время с кондитером, ведь им всегда было что обсудить. Он признался, что до сих пор поддерживает связь с ней.

"Мы можем много говорить о еде. Она приходит и два часа рассказывает о вкусах десертов. Когда-то она принесла 15 десертов, а я приготовил севиче из дорадо. Мы съели рыбу, Биф Веллингтон и поехали: "Наполеон", пирожное "Шу" , тирамису еще что-то. Я говорю: "Кать, а можно я уже не буду?" Но тебе нужно есть, оценивать вкус. Я на следующий день вообще ничего не ел. Но это прямо вау! Ты усиливаешь какие-то вещи, она так же", – высказался Клопотенко о взаимоотношениях с коллегой.

Как отметил ресторатор, у него очень похожие взгляды на жизнь с Екатериной Песковой. Их вкусы и убеждения совпадают во многом, но все же отношения построить не получилось.

"Мы слишком находимся на грани с дружбой. Самая большая проблема в том, что ты будто хочешь быть другом, но и чего-то большего. Если честно, я не смог разобраться", – поделился шеф-повар.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Клопотенко подогрел слухи о романе со Златой Огневич и признался, что ему нравятся мужчины.

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