Клопотенко подогрел слухи о романе со Златой Огневич и признался, что ему нравятся мужчины: целовался, но тяги к ним нет

Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко прокомментировал слухи по поводу романа с певицей Златой Огневич, который им приписывали более года назад после релиза песни "Народжені вільними". Он обошел прямой ответ на вопрос и попросил то же самое спросить у певицы. В это же время повар признался, что ему симпатизируют мужчины.

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Однако это не касается интимных отношений с ними. Евгений Клопотенко объяснил в интервью "33 запитання", что только раз поцеловался с мужчиной и это ему не очень понравилось, да и не почувствовал "тяги" к нему. Ресторатор лишь отметил, что ему симпатизируют люди своего пола из-за того, что они красивые.

"Мне нравятся мужчины, потому что я чопорный. Мужчины красивые, и девушки красивые. Романтических отношений не было. Открывать свою сексуальность и позволять себе быть тем, кем ты хочешь, это очень трудно, во-первых. Во-вторых, к мужчинам должна быть какая-то тяга и желание. У меня нет к мужчинам тяги и желания. Я когда-то целовался с парнем, для того чтобы понять, как оно. Но меня это не возбуждает, у меня нет такого огня внутри", – признался Евгений Клопотенко.

Он добавил, что не планирует встречаться с мужчинами, хотя ему они симпатизируют: "Я точно уверен, что мне нравятся мужчины, потому что они симпатичны, так же как и девушки, очень красивы. Но это не значит, если человек красив, то ты обязан сразу с ним иметь отношения. Он просто мне нравится".

В частности, Клопотенко лаконично ответил на слухи о романе с певицей Златой Огневич. Он попытался уйти от ответа и перенаправил вопрос к самой артистке.

"Конечно, приписывали роман. Пусть она скажет (встречались ли. – Ред.). У нас очень хорошие отношения. Это было очень давно, но по сей день у нас очень теплые и приятные отношения. Друг с другом какой-то метч", – пояснил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что слухи об отношениях появились после того, как Злата Огневич опубликовала в Instagram видео, где пела свою новую песню "Народжені вільними" лично Клопотенко, а он нежно ее обнимал. Тогда фаны заметили между знаменитостями особую связь и предположили, что у них есть роман. Повар не скрывал, что певица ему симпатизирует, однако о любовных отношениях речи никогда речь не шла.

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