Клип ONUKA получил престижную награду на международном кинофестивале

София Ковнир Люди 17:43, 7.04.2021 Обновлено: 18:08, 7.04.2021

Клип на песню ZENIT группы ONUKA получил награду в номинации "Лучшее музыкальное видео" на кинофестивале ARFF Barcelona.

Об этом сообщили на странице коллектива в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца), отметив, что, создатели ролика надеялись, что он поможет открыть глаза на красоту окружающего мира.

"Мы рады, что его оценили за рубежом и назвали лучшим музыкальным видео на международном кинофестивале ARFF Barcelona 2021", – сказано в посте.

Кроме того, группа поблагодарила режиссера видео Евгению Филатову и художницу по костюмам Лесю Патоку. Отмечается, что все наряды были созданы из вторичных материалов, и не было использовано ни одной новой пуговицы или ткани.

Кадр из клипа на песню ZENIT группы ONUKA
Instagram/ONUKA

Коротко о группе:

  • ONUKA – украинская электро-фолк-группа, созданная в 2013 году. Соавторами проекта являются ее вокалистка Наталия Жижченко и Евгений Филатов.

  • Первый сингл группы – песню "Look" – представили в октябре 2013 года. В конце декабря 2013 года вышел клип на эту композицию, режиссером которого выступил Филатов.

  • Сценический дебют группы состоялся 13 июня 2014 года, когда получасовая программа проекта была представлена на концерте группы The Maneken в киевском клубе Sentrum.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский коллектив ATMASFERA удостоился награды престижной американской премии Round Glass Music Awards 2018. Награду украинцы получили в номинации "Группа года".

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