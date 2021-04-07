Кліп ONUKA отримав престижну нагороду на міжнародному кінофестивалі

Софія Ковнір Люди 17:43, 7.04.2021 Оновлено: 18:08, 7.04.2021

Кліп на пісню ZENIT гурту ONUKA отримав нагороду в номінації "Найкраще музичне відео" на кінофестивалі ARFF Barcelona.

Про це повідомили на сторінці колективу в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що, творці ролика сподівалися, що він допоможе відкрити очі на красу навколишнього світу.

"Ми раді, що його оцінили за кордоном і назвали найкращим музичним відео на міжнародному кінофестивалі ARFF Barcelona 2021", – ідеться в пості.

Крім того, гурт подякував режисеру відео Євгену Філатову і художниці з костюмів Лесі Патоці. Зазначається, що всі вбрання було створено із вторинних матеріалів, і не було використано жодного нового ґудзика або тканини.

Кадр із кліпу на пісню ZENIT гурту ONUKA
Instagram/ONUKA

Коротко про гурт:

  • ONUKA – український електро-фолк-гурт, створений у 2013 році. Співавторами проєкту є вокалістка Наталія Жижченко і Євген Філатов.

  • Перший сингл гурту – пісню "Look" – презентували у жовтні 2013 року. Наприкінці грудня 2013 року вийшов кліп на цю композицію, режисером якого виступив Філатов.

  • Сценічний дебют гурту відбувся 13 червня 2014 року, коли півгодинна програма проєкту відбулася на концерті гурту The Maneken у київському клубі Sentrum.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український колектив ATMASFERA удостоївся нагороди престижної американської премії Round Glass Music Awards 2018. Нагороду українці здобули в номінації "Гурт року".

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