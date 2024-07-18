Klavdia Petrivna дала интервью Тине Кароль и впервые показала часть своего лица: это не Маша Кондратенко. Видео

Загадочная певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) с приближением своих первых сольных концертов во Дворце Спорта в Киеве все чаще стала выходить на публику и постепенно рассекречивает свою личность. Она частями показывает свое лицо, но все еще пытается держать интригу. Пока часть украинцев думает, что Klavdia Petrivna – это Маша Кондратенко, артистка приводит доказательства, что это не так.

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Певицу пригласила Тина Кароль на съемки своего авторского YouTube-проекта "Дім звукозапису", в котором возрождает забытые и давние украинские песни. На шоу она пришла в базальтовой шляпке и в маске из камней.

Это позволило открыть часть лица и рассекретить цвет волос, которые она собрала в пучок на макушке. Klavdia Petrivna их подкрашивает в пепельный.

Ее маска имела синие камешки и бахрому, которая скрывала все лицо, кроме губ, подбородка и формы лица. Стоит отметить, что во время последнего появления перед объективами камер, она была в большей черной шляпке и с бахромой, которая, возможно, и могла показать настоящее лицо певицы, но оно скрывалось за балаклавой.

Как видим, лицо Klavdia Petrivna скруглено, как и сам подбородок. У Маши Кондратенко, считавшейся настоящим лицом загадочной артистки, оно – заостренное, да и сами губы более объемные.

В частности, певица впервые полностью оголила свои плечи и показала голубые глаза. Ранее блогер Богдан Беспалов проводил собственное расследование и на основе собранных доказательств пришел к выводу, что образ Klavdia Petrivna представляет Соломия Опришко, однако на найденных фото девушка либо в солнцезащитных очках, либо их цвет трудно разглядеть.

Артистка рассекретила Тине Кароль, что занимается музыкой с самого детства, но поподробнее свою биографию рассказывать не захотела.

"Я с пяти лет в музыке. Это не мало и не много. На самом деле это очень облегчает задачу в каком-то плане. Пока большего я вам не могу рассказать, чем именно я занимаюсь. Но придет время, и все карты открою", – рассказала она.

На шоу "Дім звукозапису" Klavdia Petrivna исполнила песню "Намалюй мені ніч" Мирослава Скорика. Бек-вокалом был Freedom-jazz – женский кавер-бэнд, который в 2008 году основала Елена Коляденко.

Стоит отметить, что, возможно, певица выбрала именно эту песню неспроста. Мирослав Скорик родился во Львове и свое музыкальное мировосприятие формировал в родном городе. Поговаривают, что Соломия Опришко родилась в селе Горное, Стрыйского района, Львовской области, то есть именно на Галычине.

Существует версия, что личность Соломии Опришко держат в секрете из-за несовершеннолетия артистки, а сама Klavdia Petrivna является особым проектом продюсера Ирины Горовой, с лейблом (Pomitni) которой сотрудничает исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал, что Klavdia Petrivna обновила афиши для своих концертов. На новых изображениях она предстала в необычных для фанатов образах. И хотя шляпу артистка все еще не сняла и лично не рассекретила личность, но намекнула на малую Родину.

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