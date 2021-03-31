Кирстен Данст объявила о второй беременности в нежной фотосессии
Голливудская актриса 38-летняя Кирстен Данст и ее возлюбленный 32-летний Джесси Племонс ждут второго ребенка.
О своей беременности звезда сообщила, снявшись в фотосессии для глянцевого журнала W Magazine. Примечательно, что на обложке Кирстен появилась в компании актрис Эль Фанинг и Рашидой Джонс (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
На фото Данст позировала в белоснежном платье от Rodarte, которое нежно подчеркнуло ее округлившийся животик. Фотографом знаменитостей на съемке стала София Коппола.
На других кадрах актриса запечатлена лежа на полу в образе от Chanel и сидя на мягком кресле в наряде от Saint Laurent.
Что известно о беременности Кирстен Данст
Для супругов Кирстен Данст и Джесси Племонс этот малыш станет вторым. Пара познакомилась на съемках сериала "Фарго" и начала отношения в 2016 году. Уже в следующем году Племонс сделал предложение руки и сердца Данст и они обручились, а в мае у них родился сын-первенец – Эннис Племонс.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее герой реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк сообщил, что его возлюбленная, модель Даша Хлыстун беременна девочкой.
Макс Михайлюк поделился с поклонниками снимками, на которых позировал со своей беременной возлюбленной Дашей Хлыстун.
Жена героя реалити-шоу "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что ожидает появление сына в июле 2021 года.