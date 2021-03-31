Кірстен Данст оголосила про другу вагітність в ніжній фотосесії

Юля Ухіна Люди 10:52, 31.03.2021 Оновлено: 10:57, 31.03.2021

Голлівудська актриса 38-річна Кірстен Данст та її коханий 32-річний Джессі Племонс чекають на другу дитину.

Про свою вагітність зірка повідомила, знявшись у фотосесії для глянцевого журналу W Magazine. Примітно, що на обкладинці Кірстен з'явилася в компанії актрис Ель Фанінг і Рашидою Джонс (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На фото Данст позувала у білосніжній сукні від Rodarte, яка ніжно підкреслила її кругленький животик. Фотографом знаменитостей на зйомці стала Софія Коппола.

Кірстен Данст оголосила продругу вагітність в фотосесії для W Magazine
wmagazine.com
Кірстен Данст чекає на другу дитину
wmagazine.com

На інших кадрах актриса зображена лежачи на підлозі в образі від Chanel і сидячи на м'якому кріслі у вбранні від Saint Laurent.

Кірстен Данст в фотосесії для W Magazine
wmagazine.com
Вагітна Кірстен Данст
wmagazine.com

Що відомо про вагітність Кірстен Данст

Для подружжя Кірстен Данст і Джессі Племонс цей малюк стане другим. Пара познайомилася на зйомках серіалу "Фарго" й почала стосунки у 2016 році. Уже наступного року Племонс зробив пропозицію руки і серця Данст і вони побралися, а в травні у них народився син-первісток – Енніс Племонс.

Кірстен Данст і Джессі Племонс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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