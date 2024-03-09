Киркоров после поездки на оккупированный Донбасс надел камуфляж от Louis Vuitton и стал посмешищем. Фото

Прокремлевский артист Филипп Киркоров на днях впервые за несколько месяцев появился на росТВ, приняв участие в шоу на федеральном канале. После скандала с "голой вечеринкой" и поездкой в оккупированную Горловку от певца ожидали перемен в поведении, но он решил пойти еще дальше и продемонстрировать обновленный имидж. Теперь путинист выходит в свет в милитари.

Однако не в простом, а как и положено пафосному шуту, – костюме от именитого дома моды Louis Vuitton, который мир увидел в прошлом году. Пропагандистам Киркоров объяснил, с чем связаны подобные изменения.

Россиянин появился на премьере нового реалити-шоу ТНТ "Сокровища императора" в костюме пиксельной окраски с сумкой от того же бренда в виде винтажного фотоаппарата.

В разговоре со СМИ путинист заявил, что в последнее время "очень изменился", поскольку осознал, что "для выживания нужно снять корону". Он пообещал, что зрители увидят "нового Киркорова".

Интересно, что о выживании артист говорил в наряде, в котором один только пиджак в сети можно найти почти за 5 тысяч долларов, а на официальном сайте цена даже не указана. В этом наряде в 2023 году креативный директор Louis Vuitton Фаррелл Уильямс вышел к людям на показе моды.

"Вы знаете, я сам себя таким не видел", – похвастался Киркоров.

Однако костюм артиста не всем понравился. Сенатор Айрат Гибатдинов заявил пропагандистам, что появление Киркорова в камуфляжном костюме от Louis Vuitton – попытка привлечь внимание, что ему не сильно понравилось.

Поклонники артиста предположили, что певцу поставили условие отказаться от образов с перьями и стразами. Однако такой радикальный подход в большинстве своем насмешил пользователей сети, ведь Киркоров уже не раз демонстрировал, насколько далек от войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину у Киркорова отобрали шанс эпатировать в костюме милитари еще в одной стране – Австралии.

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