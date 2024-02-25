Австралия ввела санкции против звезд-путинистов в годовщину полномасштабной войны: кто в 'черном списке'

24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, правительство Австралии ввело санкции против 55 граждан страны-террористки и 37 организаций. В "черном списке" оказался ряд известных артистов-путинистов, поддерживающих агрессию Кремля и поощряющих оккупантов уничтожать украинский народ.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте МИД Австралии. В тексте представители министерства отметили, что всячески поддерживают и продолжат поддерживать народ Украины в войне с Россией.

"Через два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралия оплакивает потери Украины. Мы неуклонно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины в самообороне и привлечении к ответственности виновных в незаконном и безнравственном вторжении России... Австралия снова призывает Россию и ее сторонников немедленно прекратить эту бессмысленную войну. Сегодня и каждый день Австралия стоит с Украиной и ее народом", – говорится в заявлении.

Итак, среди 55 граждан РФ, против которых внедрили санкции, оказались: певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, ведущая Тина Канделаки.

Австралийское правительство отмечает: "Новые санкции направлены против тех, кто принимал участие в депортации Россией украинских детей из находящихся под временным контролем России регионов".

Известно, что вышеупомянутым кремлевским шутам, а также другим подсанкционным лицам теперь запрещен въезд в Австралию. Также санкции предусматривают финансовые ограничения в отношении 37 компаний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Филипп Киркоров приехал в временно оккупированную Донецкую область. Впрочем, его визит пришелся по душе не всем россиянам. Оккупанты, перед которыми артист пел, обозвали его шоу "петушиным" и попросили больше не ездить с концертами к ним. Подробнее о реакции захватчиков на "шоу" звезды – читайте в нашем материале.

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