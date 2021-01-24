Киркоров о протестах в России: Путин – лучший президент
Российский певец Филипп Киркоров, который также имеет звание народного артиста Украины, назвал президента Российской Федерации Владимира Путина лучшим.
Пропагандистский пост исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram. Он посвятил его оправдыванию позиции главы страны-агрессора по поводу подавления массовых акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
"Мужество истинного лидера – не прятаться за спинами подростков и детей. Вчера была унизительная провокация. Своими призывами людей подвели к нарушению закона, не задумываясь о последствии их судеб", – написал Киркоров.
"Глупо ожидать, что медведь будет добродушным песиком, забрасывая его снежками и учиняя погромы. Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение, и публично поддержать своего президента – это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне. Путин – лучший президент", – добавил он и разместил на своей странице портрет российского лидера.
Напомним, в 2008 году Киркоров стал продюсером тогда украинской певицы Ани Лорак на конкурсе "Евровидение". После этого третий президент Украины Виктор Ющенко наградил его званием народного артиста Украины. А именно – "за весомый личный вклад в развитие культурных связей Украины и РФ, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность".
После начала российской агрессии Киркоров стал ярым сторонником путинского режима. Он неоднократно выступал в оккупированном Крыму, за что был внесен в базу сайта "Миротворец".
Как сообщал OBOZREVATEL:
акции протеста в поддержку Навального прокатились по России 23 января. Они закончились тысячами задержанных и массовым разгоном митингующих с применением силы против них.
Особо показательным стал случай избиения беременной ОМОНовцами.
Напомним, ранее Киркоров выступил на одной сцене в ОАЭ с украинской певицей Олей Поляковой. Это произошло в российский праздник – День народного единства.