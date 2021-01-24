Киркоров о протестах в России: Путин – лучший президент

Российский певец Филипп Киркоров, который также имеет звание народного артиста Украины, назвал президента Российской Федерации Владимира Путина лучшим.

Пропагандистский пост исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram. Он посвятил его оправдыванию позиции главы страны-агрессора по поводу подавления массовых акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Мужество истинного лидера – не прятаться за спинами подростков и детей. Вчера была унизительная провокация. Своими призывами людей подвели к нарушению закона, не задумываясь о последствии их судеб", – написал Киркоров.

"Глупо ожидать, что медведь будет добродушным песиком, забрасывая его снежками и учиняя погромы. Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение, и публично поддержать своего президента – это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне. Путин – лучший президент", – добавил он и разместил на своей странице портрет российского лидера.

Напомним, в 2008 году Киркоров стал продюсером тогда украинской певицы Ани Лорак на конкурсе "Евровидение". После этого третий президент Украины Виктор Ющенко наградил его званием народного артиста Украины. А именно – "за весомый личный вклад в развитие культурных связей Украины и РФ, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

После начала российской агрессии Киркоров стал ярым сторонником путинского режима. Он неоднократно выступал в оккупированном Крыму, за что был внесен в базу сайта "Миротворец".

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