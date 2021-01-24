Киркорова раскритиковали за слова про Путина, а Пугачева "ушла" к Навальному

Виктория Довгань
Виктория Довгань
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Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Российского певца Филиппа Киркорова осудили и раскритиковали его же поклонники за хвалебный пост о подавлениях президентом России Владимиром Путиным массовых протестов. Более того, бывшая жена звезды Алла Пугачева даже отписалась от него и подписалась на страницу оппозиционера Алексея Навального.

На этот нюанс обратила внимание журналистка Ксения Собчак на своем Telegram-канале "Кровавая барыня". "Алла Пугачева подписалась на Навального. И отписалась от Киркорова. Вот тебе, бабка, и Юрьев День!" – отметила она под соответствующими скриншотами.

Instagram Аллы Пугачевой
Instagram Аллы Пугачевой

Тем временем бывшие фанаты Киркорова публично пристыдили исполнителя на его же странице в Instagram за подыгрывание власти.

"От забавного шута до нерукопожатного клоуна всего пара постов", "Разочаровал", "Продался", "Ого, как подлизал", "Сколько стоит совесть?", "Я думала о вас гораздо лучше. Отписка", "Подхалим", – возмутились россияне.

Филиппа Киркорова пристыдили за похвалу Путина

Филиппа Киркорова пристыдили за похвалу Путина

Филиппа Киркорова пристыдили за похвалу Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, Киркоров посвятил Путину целый пост, где назвал его лучшим президентом. Что касается всероссийских акций протеста, то их он назвал "унизительной провокацией", а также выразил уверенность в том, что президент РФ "не прятался на спинами подростков и детейй".

РоссияПротесты в РоссииКсения СобчакАлексей НавальныйФилипп КиркоровАлла Пугачева