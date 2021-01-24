Киркорова раскритиковали за слова про Путина, а Пугачева "ушла" к Навальному

Российского певца Филиппа Киркорова осудили и раскритиковали его же поклонники за хвалебный пост о подавлениях президентом России Владимиром Путиным массовых протестов. Более того, бывшая жена звезды Алла Пугачева даже отписалась от него и подписалась на страницу оппозиционера Алексея Навального.

На этот нюанс обратила внимание журналистка Ксения Собчак на своем Telegram-канале "Кровавая барыня". "Алла Пугачева подписалась на Навального. И отписалась от Киркорова. Вот тебе, бабка, и Юрьев День!" – отметила она под соответствующими скриншотами.

Тем временем бывшие фанаты Киркорова публично пристыдили исполнителя на его же странице в Instagram за подыгрывание власти.

"От забавного шута до нерукопожатного клоуна всего пара постов", "Разочаровал", "Продался", "Ого, как подлизал", "Сколько стоит совесть?", "Я думала о вас гораздо лучше. Отписка", "Подхалим", – возмутились россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киркоров посвятил Путину целый пост, где назвал его лучшим президентом. Что касается всероссийских акций протеста, то их он назвал "унизительной провокацией", а также выразил уверенность в том, что президент РФ "не прятался на спинами подростков и детейй".