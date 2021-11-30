Кира Найтли заболела коронавирусом и заразила маленьких дочерей

Популярная британская актриса Кира Найтли заболела коронавирусом. Она находится дома на самоизоляции вместе со своими родными, из-за чего успела заразить супруга и двух дочерей – Эди и Далилу.

Соответствующее заявление она сделала в комментарии изданию Telegraph. "У меня COVID, и я чувствую себя довольно паршиво", – сказала Найтли (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что Кира заболела на съемках киноленты "Тихая ночь", после чего "принесла" болезнь домой. Она добавила, что ее муж Джеймс Райтон, а также 6-летняя и 2-летняя дочери быстро идут на поправку.

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"Он (муж – Ред.) самодоволен и убежден, что это потому, что он один из тех пловцов, кто купается в холодной воде, а я нет", – отметила Найтли.

К слову, съемки комедийного фильма ужасов "Тихая ночь" начались в период, когда с прилавков супермаркетов сметали туалетную бумагу.

Актриса отметила, что иронично то, что в сюжете нового фильма с ее участием события Рождества в разгар экологического апокалипсиса. Пока люди во всем мире запасались продовольственными товарами, она вместе со съемочной группой снимали сцены о том, как заканчиваются продукты питания на полках магазина.

Коротко о знаменитости:

Кира Найтли – 36-летняя актриса, номинантка на премии "Оскар" и BAFTA дважды, и трижды на премию "Золотой глобус". Родилась в Лондоне в актерской семье. Актриса замужем за британским музыкантом, вокалистом группы Klaxons Джеймсом Райтоном.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали архивное фото Киры Найтли, которое было сделано 16 лет назад. Так, можно заметить, что тогда у 20-летней звезды была короткая стрижка.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Кира Найтли раскритиковала герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон за то, что дала людям нереалистичный образ женщины.