В сети показали, какой Кира Найтли была 16 лет назад. Фото

В сети опубликовали архивное фото известной английской актрисы Киры Найтли, которое было сделано 16 лет тому назад. Так, можно заметить, что тогда у 20-летней звезды была короткая стрижка.

Соответствующий снимок появился на странице "Зірковий шлях" в Instagram. Актриса была запечатлена с челкой, на лице у нее был нанесен выразительный макияж, а завершали образ массивные сережки и полупрозрачный розовый блеск на губах (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Тогда как на фотографии, сделанной не так давно, знаменитость позировала с длинными волосами, уложенными в объемную прическу, макияжем смоки-айс и в вечернем кружевном наряде.

В комментариях под публикацией поклонники отметили, что селебрити выглядит просто великолепно, а года идут ей только на пользу.

Кира Найтли – английская актриса. Двукратная номинантка на премии "Оскар" и "BAFTA", трехкратная номинантка на премию "Золотой глобус" и номинантка на премию Американской Гильдии киноактеров в категориях "Лучшая актриса главной роли" и "Лучшая актриса второстепенной роли".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса и певица Пэрис Хилтон решила вспомнить юность и показала поклонникам свои архивные фото в небольшом ролике.