Ким Кардашьян показала, как выглядела с сестрой Кортни в студенческие годы. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала себя и свою сестру Кортни в юности. Знаменитости позировали в студенческие годы.

Тогда они не прибегали к пластическим операциям, поэтому в кадре можно увидеть их натуральность. Соответствующее фото Кардашьян опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке Ким и Кортни позировали в одинаковых черных топах, с распущенными волосами и легким макияжем с акцентом на губы. Раньше у знаменитых сестер были тонкие брови и минимум косметики на лице.

Видео дня

"Студенческие годы! Университет Аризоны не позволил мне превратиться в дикую тусовщицу. Я так ненавидела все эти дикие вечеринки, и в итоге оставалась дома и никогда не хотела пить или тусоваться", – призналась телезвезда.

Коротко о знаменитостях:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Первую заметную роль сыграла в сериале Beyond the Break. Затем в 2008 снялась в фильме-пародии "Нереальный блокбастер" в роли Лизы, получив номинацию на Золотую малину за худшую женскую роль второго плана в 2009. Также появилась в сериале "Как я встретил вашу маму" в эпизоде "Выгоды".

Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

Ее карьера началась с того, что они с матерью открыли бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, которые назывались "Поцелуй" (Smooch). Затем знаменитость вместе с Ким и Хлои владела и управляла бутиками женской одежды D-A-S-H.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивными снимками, на которых продемонстрировала, как выглядела 20 лет назад. Кадры были сделаны в 2001 году.