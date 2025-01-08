Ким Чен Ын празднует день рождения, но никто не знает, сколько ему лет: малоизвестные факты о диктаторе КНДР

Сегодня, 8 января, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Северной Кореи Ким Чен Ын, который откровенно заявляет о "полной поддержке" кровавой войны России против Украины, празднует свой день рождения. Достоверно непонятно, сколько лет исполнилось диктатору, ведь настоящая дата его появления на свет остается неизвестной.

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Политический деятель ведет не слишком публичный образ жизни, однако все же интересные подробности о его биографии удается узнавать от родственников или людей, которые когда-то были лично с ним знакомы. OBOZ.UA расскажет малоизвестные факты о лидере КНДР.

Дата рождения Ким Чен Ина

На самом деле сказать точно, сколько лет исполнилось диктатору довольно сложно. Дело в том, что по данным властей Северной Кореи и СМИ, он родился в 1982-м. Однако эта дата отличается от информации, предоставленной членами южнокорейской разведки. Они полагают, что диктатор появился на свет в 1993 году. А вот согласно данным правительства США, Ким Чен Ын родился в 1994-м. Кстати, именно последнюю дату подтвердила тетя лидера КНДР – Ко Йон, которая давно переехала в США.

Детство диктатора КНДР

Поведение и отношение к власти, которые демонстрирует Ким Чен Ын во взрослом возрасте, вряд ли становятся удивлением для людей, которые знают о его воспитании и детстве. Как отметила журналистка Анна Фифилд, которая выпустила книгу "Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ина", диктатор с юных лет "жил по стойке "смирно". По словам тети политического деятеля, когда ему было всего 6 лет, он вместе с братом ожидал возвращения отца Ким Чен Ира в военной одежде.

"Мальчики были одеты в детские военные формы – оливковые пиджаки с золотыми пуговицами и красной окантовкой. На них были головные уборы в форме луны, на плечах – погоны с золотыми звездами. Они были маленькими генералами. Когда их отец вошел в комнату, они встали по стойке "смирно", как солдаты, чтобы поприветствовать его. Их лица с надутыми щеками были очень серьезными. Ким Чен Ир был доволен", – вспомнила родственница политического деятеля.

Однако стоит отметить, несмотря на то, что детство Ким Чен Ина проходило в самый тяжелый для Северной Кореи период – голод 1990-х годов, он этого не чувствовал. Дело в том, что его семья жила в роскошных условиях в специальном закрытом городке в Вонсане. У них не было дефицита продуктов и вещей, более того, дети свободный доступ к новой на тот момент видеоигре "Супер Марио" и телевизорам Sony.

"Там были все возможные игрушки с четырьмя колесами, но у Ким Чен Ина была и настоящая машина и настоящий пистолет: его отец специально разработал автомобиль, которым мог управлять семилетний мальчик, и пистолет Colt калибра 45 мм, который Ким Чен ин носил на поясе в 11 лет. В зданиях были большие кинозалы со звукоизоляцией и деревянными панелями для улучшения акустики, а также с черным бархатным занавесом, который открывался, когда тух свет", – говорится в книге.

С самого детства диктатор увлекался техникой. Он даже решился окончить летное училище и получить лицензию пилота. Интересно, что высшее образование Ким Чен Ин со старшим братом Ким Чен Чхолем получали в Швейцарии.

Семья Ким Чен Ина

Хотя как о самом лидере КНДР, так и о членах его семьи известно немного, в 2017 году в сети появилась шокирующая информация о том, что сводного брата диктатора – Ким Чен Нама убили в Малайзии. На мужчину было совершено нападение в аэропорту Куала-Лумпура. По данным вещателя Южной Кореи, его отравили две женщины, которые считались северокорейскими агентками.

Ким Чен Нам был старшим сыном Ким Чен Ира, поэтому его считали вероятным преемником тогдашнего лидера государства. Однако в какой-то момент мужчина попал в немилость, а власти достались Ким Чен Ину.

Появлялась в сети и информация о младшей сестре диктатора – Ким Йо Чжон. Она довольно редко предстает перед публикой, однако, по многочисленным слухам, является "мозгом" политического имиджа брата. В 2014 году женщина стала вице-директором отдела пропаганды и агитации партии. Она использовала свой высокий пост, чтобы сформировать культ личности вокруг родственника.

Политика Ким Чен Ина

После того, как в 2011 году Ким Чен Ир умер от обширного сердечного приступа, власть перешли в руки его сына – Ким Чен Ина. Он довольно быстро освоился в новой должности и провел масштабную "чистку" в государстве. Политический деятель казнил многих людей, которых подозревал в том, что они могут бросить вызов ему или его авторитету как лидеру КНДР.

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