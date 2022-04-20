Кикабидзе: Путин хочет вернуться героем. Иначе его накажут свои же

Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе убежден, что президент РФ Владимир Путин пострадает от своих же сограждан, если не вернется героем с победой. По его словам, глава Кремля понимает, что его могут "наказать" свои же.

Кикабидзе отметил, что Путин погубил свою страну и не любит родину, что подтвердил своими действиями. Об этом и многом другом певец рассказал в передаче "Ходят слухи" с Раминой Эсхакзай (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он хочет домой вернуться героем... Потому что если он вернется не как герой, его могут свои же и наказать. Но одно 100% могу сказать: что он свою страну погубил. Есть люди, у которых нет друзей, нет семей, которые не любят родину. Вот он – родину не любит", – подчеркнул актер.

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Кикабидзе добавил, что еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину предполагал, что оно случится, назвав вероятной причиной цель страны вступить в НАТО.

"Когда он выступает, его нужно слушать, у него проскальзывают такие фразы. Зная, что было здесь, в Грузии, в 2008 году, я сказал: "или Украина будет, или прибалтийская какая-нибудь республика". Но больше Украина, потому что цель – в НАТО... Я даже сыну сказал: "видишь, что я говорил, все так и происходит", – отметил он.

В то же время грузинский певец указал на просчет Путина касательно успехов в захвате Украины и отметил героизм украинцев.

"Он был уверен, что все выйдут с флагами, будут его встречать в Мариуполе и Харькове. Я хочу сейчас сказать украинцам, что преклоняюсь перед их героизмом. Перед гражданами Украины, правительством, Зеленским", – подытожил Кикабидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузинский актер заявлял, что Путина ждет случайная смерть, его зароют свои же в Кремле. Кикабидзе напомнил, что в истории РФ было немало таких "случайных смертей".