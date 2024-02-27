Киевские композиторы выступили против внесения Петра Чайковского в украинское культурное наследие: он считал себя россиянином

Столичные композиторы выступили с инициативой сделать невозможным внесение Петра Чайковского в число культурных деятелей, принадлежащих к наследию Украины. Киевские музыканты отметили, что он позиционировал себя как россиянин, а сейчас творчество композитора с украинскими корнями играет на руку стране-агрессорке.

С таким призывом композиторы украинской столицы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, премьер-министру Денису Шмигалю, министру юстиции, и.о. министра культуры и информационной политики, а также главе Украинского института национальной памяти. Соответствующий пост появился на Facebook-странице Андрея Бондаренко.

Обращение подписали члены Национального союза композиторов Украины, музыковеды, заслуженные деятели искусств, а свое согласие в комментариях выразили другие украинцы.

Композиторы апеллируют к тому, что Чайковский родился, получил образование и сформировался как личность именно на территории России, не написал ни одного произведения на украинские тексты, имел 50% русское происхождение, идентифицировал себя как "россиянин в полном смысле этого слова", а в отношении украинцев употреблял слово "хохол".

Основываясь на этих фактах, музыкальные деятели выразили несогласие с решением участников круглого стола на тему "Возвращение и сохранение культурного наследия Украины в условиях российско-украинской войны", в котором предлагается разработать и внедрить "программу возвращения украинских художников", среди которых Чайковский.

"Мы боремся за наше право на самоидентификацию, право говорить по-украински и право быть украинцами. Но в таком случае мы не имеем права пытаться принудительно возвращать художников, которые сделали свой осознанный выбор в пользу другой страны, другой культуры и другого языка", – отметили киевские композиторы.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский композитор Игорь Поклад впервые признался, что Виталий Белоножко долго отказывался брать в работу композицию "Колискова", которая впоследствии стала культовой. Игорь Дмитриевич признался, что ему пришлось прибегнуть к уловкам, чтобы уговорить друга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!